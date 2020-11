165 selskaper på krigsstien: Lei av at Google favoriserer seg selv

Det er ingen hemmelighet at Google en rekke ganger har vært i hardt vær på grunn av sin dominerende markedsposisjon, og nå rasles det på nytt med sablene.

Nyhetsbyrået Reuters har fått innsyn i et brev sendt til EU-kommissæren for konkurransepolitikk Margrethe Vestager, der Google beskyldes for misbruk av markedsmakten sin.

Signert av 165 selskaper

Brevet er signert av hele 165 aktører i næringslivet, deriblant selskapene Yelp, Expedia, Trivago, Kelkoo, Stepstone og Foundem. EU-kommisjonen har bekreftet at de har mottatt brevet og at det vil komme et svar, men uten å angi et tidspunkt.

– Vi konkurrerer oss imellom om å gi den beste kundeopplevelsen, men det er en felles konkurrent som ikke konkurrerer på rettferdig grunnlag – Google, heter det i brevet.

I henvendelsen til EU refererer det spesielt til Googles bruk av såkalte OneBox-moduler. Dette er ekstra synlige «bokser» med lenker til tjenester og informasjon som er relatert til det brukeren har skrevet inn i søkefeltet.

Ved å søke etter for eksempel hoteller eller flyavganger vil brukeren eksempelvis se bokser med Googles egne hotell- og flysøktjenester plassert høyt blant søkeresultatene.

– Med denne eksklusive bruken av OneBoxer holder Google på kunstig vis brukerne innenfor sin egen tjeneste og forhindrer dem fra å besøke konkurrerende, mer relevante tjenester, sier selskapene i brevet.

Flere store bøter

Nye regler for digital markedsføring er allerede under behandling hos EU, men selskapene sier at prosessen tar for lang tid, og at mange av aktørene ikke har ressurser nok til å vente på at de nye reglene trer i kraft.

EU har flere ganger ilagt Google heftige bøter. I 2017 ga EU-kommisjonen Google en bot på 23 milliarder kroner med den begrunnelsen at Google har misbrukt sin markedsdominans som søkemotor ved å gi ulovlige fordeler til Googles egen tjeneste for prissammenligning.

Året etter fikk Google den største boten i EUs historie pålydende 40 milliarder kroner, da på grunnlag av at Google hadde brukt Android-operativsystemet til å sementere dominansen til selskapets egen søkemotor. I fjor ila EU søkegiganten en bot tilsvarende 13,7 milliarder kroner for å misbruke sin dominans i markedet for nettannonser og for å ha brukt dette til å beskytte selskapet mot press fra konkurrenter.