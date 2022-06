Google slår sammen Duo og Meet

Google slår sammen video-samtaletjenesten Duo med videomøte-tjenesten Meet til en tjeneste med funksjoner fra begge tjenestene. Det skriver google på sin blogg.

Google skriver at de oppgraderer Duo til å inkludere alle funksjoner fra Google Meet. Målet er å samkjøre slik at google har én plattform for alle videosamtaler. Duo er videosamtale-appen som Google har laget for å konkurrere med apples Facetime. Appen fungerer på alle plattformer.

Over de neste ukene vil appen sakte få funksjoner fra Googe Meet. Google skriver også at senere i år vil Duo-appen endre navn til å hete Google Meet.

Ingen funksjoner vil bli fjernet. Google Meet vil fortsatt beholde funksjonene som lar brukere gjennomføre video-samtaler ved å ringe til et tilknyttet telefonnummer eller google-konto. Samt kunne ringe via Nest hjemmeassistenter.

Flere i samme samtale

For hver enkelt bruker vil ikke sammenslåingen utgjøre store endringer utover at merkenavnet Duo blir borte, sammen med alle de eksisterende Duo-funksjonene. Blant forbedringene som kommer med sammenslåingen er at man nå kan ha videosamtaler i appen som støtter opp til 100 deltakere. Tidligere var grensen i Duo 32, samt muligheten for å gjøre endringer på bakgrunnen i videosamtaler og, ikke kun i møter.

Google er kjent for å drepe tjenester. Duo blir enda en av Googles selskapet kutter ut til fordel for noe annet.