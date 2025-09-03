Google slipper å selge Chrome, men pålegges å dele søkedata med konkurrenter

Deling av søkedata med Googles konkurrenter vil åpne for mer konkurranse innen nettsøk, står det i kjennelsen fra dommer Amit Mehta.

Mehta slår samtidig fast at Google ikke skal pålegges å selge nettleseren Chrome og operativsystemet Android.

Tirsdagens kjennelse er resultat av en fem år lang juridisk kamp mellom Alphabets Google og USAs justisdepartement.

Men det kan ta flere år før saken er helt i boks, hvis Google velger å anke kjennelsen. I en kommentar etter tirsdagens kjennelse skriver Google at man må lese gjennom avgjørelsen.

Justisdepartementet i Washington vurderer også veien videre, fremgår det av en uttalelse derfra.

I løpet av den langvarige rettssaken har Google-sjef Sundar Pichai uttrykt bekymring for at deling av data med konkurrenter, noe departementet har ønsket, kan gjøre det mulig for Google-konkurrenter å kopiere selskapets teknologi.