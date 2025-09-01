Telia-kunder får dobbel regning

Det betyr at kunder snart vil få en regning som er omtrent dobbelt så stor som vanlig: Én for måneden som har vært, og én for måneden som kommer, skriver Nettavisen.

– Idet vi gjør denne endringen vil kundene motta en faktura som er høyere enn normalt, da fakturaen vil gjelde for perioden man er inne i og den neste, sier informasjonssjef Daniel Barhom til Nettavisen.

– Deretter vil kundene bli fakturert som vanlig igjen – én måned av gangen. Kundene betaler altså ikke mer enn de skal, men én faktura fremskyndes.

Andre løpende kostnader vil fortsatt faktureres i etterkant.

Selskapet endret sine brukervilkår fra nyttår, og nye kunder har dermed hatt forhåndsbetaling i noen måneder allerede.