Google strammer inn på bruken av selskapets egne Android-apper

Mens store deler av Android-operativsystemet er åpen kildekode-basert og kan modifiseres og brukes av hvem som helst, gjelder dette ikke appene som Google står bak. Appene – offisielt kalt GApps – inkluderer blant annet Gmail, Maps og Play Store.

Disse er kun ment for sertifiserte Android-enheter, men Google har til nå ikke håndhevet dette kravet. Det vil si at det har vært mulig å installere appene på stort sett alle Android-enheter.

Har satt ned foten

Nå skriver XDA-Developers at Google har begynt å blokkere bruken av appene på ikke-sertifiserte enheter hvor det brukes programvare bygget den 16. mars i år eller senere.

Dette vil ramme leverandører av Android-baserte enheter som ikke har gått gjennom tilstrekkelig kompatibilitetstesting til å bli sertifisert. I utgangspunktet vil ikke framtidige, ikke-sertifiserte enheter kunne leveres med GApps forhåndsinstallert, og det vil heller ikke være mulig å registrere Google-kontoer på slike enheter.

«Custom ROM»

Men det er også en annen gruppe som kan bli berørt av dette, nemlig dem som i utgangspunktet har en sertifisert enhet, men som erstatter operativsystemet med en uoffisiell, tilpasset Android-utgave («custom ROM»), slik som Lineage.

Google har gjort et unntak for denne siste gruppen. Disse kan selv registrere enheten i en hviteliste, slik at installasjonen av GApps og registreringen av Google-kontoer ikke blir blokkert. Dette gjøres på denne siden.

For å registrere enheten, må man først finne fram til enhetens Android-ID, også kalt Android Device ID. Den enkleste måten å finne denne på, er trolig å bruke en app som denne.

Skjemaet hvor brukere kan hviteliste ikke-sertifiserte Android-enheter. Skjermbilde: Skjermbilde

Det er likevel en hake. Antallet ganger en Google-bruker kan registrere en Android-ID på denne måten, er begrenset til 100 forskjellige. For de fleste vil dette være mer enn tilstrekkelig. Men for de mest aktive brukerne av tilpassede ROM-er, kan det kanskje være i det knappest laget. For ifølge Android Police genereres det en ny Android-ID hver gang enheten stilles tilbake til fabrikkinnstillingene.

I innstillingene til Google Play Butikk kan man se om Android-enheten er sertifisert. Skjermbilde: digi.no

Endringen gjelder altså bare ikke-sertifiserte enheter. Den enkleste måten å finne ut om enheten er sertifisert på, er å gå inn i Google Play Butikk-appen, velge Innstillinger fra menyen og rulle ned til bunnen av siden som da vises. Under overskriften Enhetssertifisering er det oppgitt hvorvidt enheten er sertifisert eller ikke.

