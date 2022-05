Det begynner kanskje å bli lenge siden man ringte lokalpressen hvis man så Googles Street View-bilen med kamera på taket kjøre forbi, men det fikk mye oppmerksomhet da løsningen først ble lansert i Norge i februar 2010, etter å ha kjørt, i alle fall knapt halvveis, land og strand rundt i 2009.

I dag består tjenesten av 220 milliarder bilder fra over hundre land.

I mai fyller tjenesten 15 år. Det feirer Google med å teste ut et mer moderne og nettere kamera, lansere funksjonalitet for å se hvordan ting så ut flere år tilbake på mobil, og ny funksjonalitet for «oppslukende» digitale modeller av kjente landemerker.

Det melder Produktdirektør for Google Maps, Ethan Russel, i et blogginnlegg.

«Oppslukende opplevelse»

Det engelske begrepet «Immersive» ser ut til å være et nytt favorittord blant teknologikjempene, i alle fall de som legger pengene i metaversene. Begrepet kan oversettes med oppslukende og brukes til å beskrive tredimensjonale bilder som oppleves som de omgir brukeren.

Nå lover også Google Maps å gi deg oppslukende opplevelser av steder du ennå ikke har besøkt. Gjennom å kombinere milliarder av bilder fra Street View og luftfoto, bygger de digitale modeller av ulike byer og plasser rundt om i verden.

Funksjonaliteten skal lanseres senere i 2022.

Nytt kamera

For å komme seg frem i ulent terreng og trange smug, trengs lettere utstyr enn en fullrigget bil. Fra neste år tar Google i bruk et nytt kamerasystem, som skal «ta all kraften, oppløsningen og prosesserings-kapasiteten som er bygget inn i en hel Street View bil, og krympe det ned til et kamera på størrelsen med en huskatt».

På størrelse med en vanlig huskatt, sier Google om det nye Street View-kamerasystemet Foto: Google Maps

Kameraet veier cirka syv kilo, og planen er å sende det både opp på fjelltopper, inn i Amazonas og på spasertur gjennom grønnsaktorget.

Reis i tid

Er du av den nostalgiske typen, eller den som ikke klarer å legge fra deg diskusjonen om hvilken farge nabohuset hadde i 2012 eller hvilken butikk som lå på gatehjørnet før kjeden tok over, får du nå et nytt verktøy i mobilen.

Etter femten år har nemlig Google bygget opp et ganske betydelig historisk foto-bibliotek. Det åpner de for publikum.

Funksjonaliteten, som allerede finnes i desktop-versjonen av Street View, lar deg velge mellom å se sist oppdatert bilder, eller tidligere bilder når du er i Street View. Når du har valgt en annen dato, kan du fortsatt navigere rundt i Street View, så langt Google-bilen har kjørt på det tidspunktet du har valgt.

Det fungerer selvfølgelig best om Google har kjørt forbi med forholdsvis jevne mellomrom.

– Når du er i Street View, tæpp hvor som helst på bildet for å se informasjon om lokasjonen. Klikk så på «se flere datoer» for å se det historiske bildematerialet vi har publisert fra dette stedet, helt tilbake til 2007, skriver Russel.