Google tilbyr første en sniktitt på neste versjon av Android

Google kom i går med den første av tre Developer Preview-utgaver av Android 12, selskapets operativsystem for blant annet smartmobiler , TV-er og biler. Det er først og fremst smartmobiler det handler om i testversjonen som nå er utgitt, selv også en Android TV-utgave er tilgjengelig.

Smartmobilutgaven kan installeres på Googles nyere Pixel-enheter, Pixel 3 og nyere.

Planen framover er å komme med en ny Developer Preview-utgave både i mars og april. Fra mai av er det betautgave som gjelder, med månedligere utgivelser fram til og med august. Den fjerde betaversjonen ventes å tilby plattformstabilitet, det vil si at den ikke vil inkludere endringer som påvirker appene til eksterne utviklere.

Trolig vil den ferdige versjonen bli lansert i september.

Mange nyheter kan påvirke dagens apper

I et blogginnlegg skriver Dave Burke, teknologidirektør for Android, at målet med hver nye versjon av Android er å gjøre operativsystemet smartere, enklere å bruke, ha bedre ytelse, i tillegg til å ha personvern og sikkerhet som en grunnmur.

De fleste av nyhetene Burke omtaler i denne omgang, er rettet mot app-utviklere. Det er tross alt utviklere som er målgruppen for disse forhåndsvisningene. Blant annet er det gjort endringer som gir brukerne mer innsyn i, og kontroll over bruken av, identifikatorer som apper kan bruke til sporing. Google anbefaler at apputviklere tester dette så raskt som mulig, siden endringene kan påvirke appene. Det er ventet flere slike endringer i kommende forhåndsvisninger.

Det loves også utvidet støtte for medieformater, inkludert mulighet for automatisk konvertering fra videoformatet HEVC til videoformatet AVC, for apper som ikke støtter HEVC.

En annen nyhet er at apper som kjøres i bakgrunnen ikke lenger får starte forgrunnstjenester fordi dette kan ha en negativ effekt på ytelsen til enheten.

Andre nyheter inkluderer et forent API for å inkludere rikt medieinnhold i appen fra enhver kilde, mer haptiske effekter knyttet til vibrasjonsenheten i mobilen, bedre app-navigasjon med håndbevegelse, raskere og mer funksjonelle varslinger, i tillegg til optimaliseringen som skal gi jevnere systemytelse.

Enda mer Project Mainline

I mange år var det slik at de eneste delene av Android som Google selv kunne oppdatere på brukernes enheter, var selskapets egne apper og tjenestebiblioteket Google Play Services. Skulle andre deler av operativsystemet oppdateres, var dette avhengig enhetsleverandøren.

Slik er det i mindre grad med Android 10 og nyere. Gjennom det som kalles for Project Mainline har Google gjort det mulig for seg selv å oppdatere flere komponenter i Android gjennom Google Play, uten at det må installeres en full systemoppdatering. Med Android 12 vil også den viktige Android Runtime-modulen (ART) kunne oppdateres på denne måten.

Android 12 skal også inkludere en del ny funksjonalitet for enheter administrert av arbeidsgivere. Dette skal gjøre det enklere for administratorer og brukere å opprettholde sikkerheten samtidig som at brukerne får tilgang til forretningsapplikasjoner i arbeidsprofilen på enheten. Disse nyhetene er omtalt i et eget blogginnlegg.