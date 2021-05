Dette er nytt i Android 12 – byr på den største endringen av designet noensinne

Googles årlige I/O-konferanse gikk nettopp av stabelen, og som ventet var den neste Android-versjonen viet mye plass og oppmerksomhet under arrangementet.

Android 12, som er tilgjengelig i en betaversjon allerede nå, skal ifølge Google selv by på den aller største designoppdateringen i operativsystemets historie.

Mer personlig

Google har denne gangen blant annet fokusert på å gjøre det mobile operativsystemet mer «personlig» og intuitivt, noe som ikke minst omfatter den visuelle delen av Android 12.

Et eksempel på dette er en spenstig løsning Google har kalt «color extraction», som går ut på at operativsystemet analyserer fargesammensetningen på bakgrunnsbildet man bruker, for på den måten å implementere et fargetema som passer med bildet på tvers av hele operativsystemet – slik som på varslinger, låseskjermen og volumkontrollen.

Google har også overhalt bevegelser og animasjoner for å gjøre disse jevnere og mer responsive på brukerens handlinger, og i tillegg har en del av de viktigste funksjonene på mobilen fått en overhaling.

Hurtiginnstillingene er blitt mer «lekne», med Googles egne ord, og skal nå la deg kontrollere så så si samtlige deler av mobilen fra ett sted – i tillegg til å både se og føles annerledes sammenlignet med tidligere.

En annen nyhet på det interaktive området er at av/på-knappen nå kan holdes inne for å aktivere Google Assistant til å starte en samtale, åpne apper eller svare på spørsmål.

Flere personvernnyheter

Ikke overraskende har det også skjedd ting på personvernsiden. Android 12 byr blant annet på et nytt «personvern-dashbord» som skal gi brukeren innsikt i blant annet tillatelsesinnstillingene og hvilke data som apper har tilgang til og hvor ofte – alt fra ett sted. Man kan også trekke tilbake tillatelser rett fra dette dashbordet.

Et eget personvern-dashbord er blant nyhetene i Android 12. Foto: Google

I tillegg har Google lagt til en ny indikator til høyre for statusbaren som forteller deg når appene dine benytter seg av mikrofonen eller kameraet på mobilen. Denne tilgangen kan fjernes via nye valg i hurtiginnstillingene.

Android 12 skal også styrke personvernet ved å gi brukeren mer kontroll over hvor mye informasjon som deles med appene. Når det gjelder lokasjonsdata, kan man for eksempel velge at apper kun kan se brukerens omtrentlige posisjon i stedet for den nøyaktige posisjonen.

Den nye Android-versjonen er altså kun på betastadiet, og Google sier at flere funksjoner vil bli lagt til etter hvert. Flere detaljer om nyhetene som Android 12 kan by på så langt, finner du på Google-bloggen.