Google velger en helt annen linje enn Apple i konflikten med Epic Games

Da Epic Games i august kom med en oppdatering til mobilutgaver av spillet Fortnite, som gjør at brukerne kan betale for kan gjøre kjøp i appen og betalte Epic direkte, i stedet for å bruke Apples eller Googles fordyrende betalingstjenester, ble spillet fjernet fra både Apples App Store og Google Play fordi dette er brudd på retningslinjene til begge de to app-butikkene.

Epic saksøkte deretter begge de to selskapene for dette og peker på monopolforhold.

I ettertid har de to leverandørene reagert svært forskjellig. Apple har forsøkt å straffe Epic ytterligere ved å stenge Epics konto i Apple Developer Program. Også dette har endt opp i retten. Det er ventet at saken vil bli prøvd foran en jury neste sommer, og at Apple i mellomtiden må slippe Epic og Fortnite inn igjen. Det vil trolig bli avgjort denne uken, skriver New York Times.

Legger til rette for alternativer

Google ser derimot til å velge en langt mindre konfronterende linje enn det Apple har gjort. I praksis har ikke selskapet gjort noe større ut av dette, i alle fall til nå.

Noe av årsaken er selvfølgelig at Google med Google Play ikke har det samme, faktiske monopolet å forsvare som det Apple har med App Store.

Mange Android-enheter leveres allerede i dag en alternativ app-butikk i tillegg til Google Play. Vanligvis er dette en som mobilleverandøren selv tilbyr. Men brukeren kan relativt fritt velge å bruke andre helt app-butikker i stedet, for eksempel den som tilbys av Epic. Derfor er Fortnite fortsatt tilgjengelig for Android.

Riktignok advarer Android til en viss grad mot å installere apper fra andre app-butikker enn Google Play. Dette er primært begrunnet med sikkerhet, noe som nok fører til at enkelte lar være å ta i bruk alternativene.

Lover endringer i Android 12

Denne uken Google for første gang med et skikkelig respons i konflikten Epic. I et blogginnlegg skriver selskapet at valgfrihet alltid har vært en sentral del av Android, enten det gjelder tastatur, meldingsapper, telefonappen eller app-butikk.

– Til tross for dette har noen utviklere gitt oss tilbakemeldinger om hvordan de vi gjøre brukeropplevelsen ved installasjonen av en annen app-butikk enda bedre. Som en respons på dette vil vi gjøre endringer i Android 12 som gjør det enda enklere for folk å bruke andre app-butikker på enhetene sine, samtidig som at vi nøye med ikke å kompromittere sikkerhetstiltakene som finnes i Android, skriver Google.

Nøyaktig hvordan dette skal gjøres, er Google ennå ikke klare til å fortelle. Men det kan innebære at de alternative app-butikkene gjøres tilgjengelige som apper i Google Play.

Android 12 vil for øvrig først bli lansert høsten 2021.

Forsvarer avgiften

Når det gjelder avgiften på 30 prosent av beløpet ved kjøp av apper eller kjøp inne i appene, når de er distribuert gjennom Google Play, så mener Google at dette er rimelig. Selskapet skriver at dette gjør det mulig for det å investere kontinuerlig i plattformen, samtidig som at størrelsen på inntektene henger direkte sammen med suksessen til utviklerne.

Selskapet har likevel sett behov for å klargjøre språket i betalingspolicyen, slik at den mer eksplisitt forklarer at alle utviklere som selger digitale varer i appene sine, må bruke betalingssystemet i Google Play.

Gir utviklerne et år

Ifølge Google er det under 3 prosent av utviklerne som tilbyr apper gjennom Google Play, som har solgt digitale varer på denne måten de siste 12 måneden. 97 prosent av disse bruker betalingsfunksjonaliteten i Google Play.

De resterende, noe utgjør under en promille av alle utviklerne, risikerer ikke å få appene sine kastet ut av Google Play med det aller første. I stedet gis de et år (fram til 30. september 2021) på å legge inn støtte for betalingsfunksjonaliteten i Google Play. Dette gjelder også de berørte av Googles egne apper.