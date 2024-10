Følger Apple: Nå er Google dømt til å åpne opp appbutikken sin

Begge de to dominerende appbutikkene, App Store og Google Play, har i lang tid blitt anklaget av andre aktører for konkurransehemmende virksomhet og selvfavorisering.

Apple har allerede lagt om appbutikk-praksisen ganske drastisk etter langvarig press, og nå ser det ut til at den andre giganten er pent nødt til å følge etter.

Google må åpne opp

Som blant andre nyhetsbyrået AP melder, har en føderal dommer i USA beordret Google til å åpne opp Play-butikken sin for konkurrenter.

Endringene selskapet nå er forpliktet til å gjennomføre, inkluderer blant annet at Play-butikken heretter må distribuere rivaliserende tredjepartsbutikker inni selve butikken.

Den ferske dommen innebærer også at tredjepartsbutikker må gis tilgang til samtlige av Android-appene i Google Play-butikkene, med mindre utviklerne selv på individuell basis velger å avstå fra å gjøre appen sin tilgjengelig andre steder.

I tillegg til dette kan Google heller ikke lenger kreve at apper kun kan bruke selskapets eget betalingssystem, men må altså åpne opp for andre betalingsmetoder.

Kan ikke tilby fordeler

Google må heretter la utvikle informere brukere om andre måter å betale for appene på, inni selve Play-butikken. Det vil bli tillatt for Android-utviklere å lenke til andre måter å laste ned appen på utenfor Play-butikken, og Android-utviklere skal også kunne sette egne priser på appene sine.

Dommen medfører i tillegg at Google ikke har anledning til å tilby utviklere penger eller fordeler for å lansere appene sine først eller eksklusivt i Play-butikken, og selskapet kan heller ikke betale utviklere for å la være å lansere appene sine andre steder.

Google kan ikke tilby mobilprodusenter penger eller fordeler for å forhåndsinstallere Play Store på enhetene sine, ei heller tilby mobilprodusenter penger for å ikke forhåndsinstallere konkurrerende butikker.

En del av påleggene er kun midlertidige og vil gjelde fra 1. november i år til 1. november 2027 – altså tre år.

Google svarer

Google var raskt ute med å svare på tiltale i et eget blogginnlegg på nettsidene sine. I innlegget kommer det blant annet frem at selskapet anker dommen. De tar også til orde for at påleggene settes på pause for å sikre en fortsatt «trygg» opplevelse for både brukere og utviklere mens den rettslige prosessen går sin gang.

Ikke overraskende har Google også flere innsigelser mot dommen.

– Avgjørelsen tar ikke hensyn til at Android er en åpen plattform, og utviklere har alltid hatt mange alternativer når det gjelder hvordan de distribuerer appene sine. Faktisk kommer de fleste Android-enheter forhåndsinstallert med to eller flere appbutikker rett ut av boksen, er et av Googles tilsvar på dommen.

Rettssaken begynte i 2020, da Google fjernet dataspillet Fortnite fra Play Store etter at utvikleren av spillet, Epic, implementerte en tredjeparts betalingsløsning som omgått Googles egne betalingsmetoder.

Epic saksøkte Google med den begrunnelsen at Google bruker sin dominerende stilling til å undertrykke konkurranse ved å kreve høye gebyrer fra utviklere – opp til 30 prosen – og ved å knytte Play Store til sin egen betalingsløsning, noe som begrenser utviklernes valgmuligheter.