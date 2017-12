Google vil forske på kunstig intelligens i Kina

De tre amerikanske teknologi-gigantene Google, Microsoft og Facebook satser alle på å utvikle kunstig intelligens som vil gjøre programvare i stand til å lære på egen hånd. Men de møter hard konkurranse fra kinesiske selskaper som Alibaba, Tencent og Baidu.

Nylig deltok ledere fra både Apple og Google for første gang på den årlige kinesiske internettkonferansen i Wuzhen utenfor Shanghai. Dette til tross for at Kina ønsker et internett der myndighetene sensurerer innholdet.

Apples toppsjef Tim Cook uttalte under konferansen at selskapet hans er stolt av at Apple samarbeider med kinesiske partnere «for å bygge en felles framtid i cyberspace», ifølge ABCNews.

Biler og fabrikker

Forskning på kunstig intelligens er viktig både når det gjelder utviklingen av selvkjørende biler og automatiserte fabrikker, såkalt robot-journalistikk og ansiktsgjenkjenning.

Googles søkemotor og andre av selskapets tjenester er blokkert av brannmuren som kinesiske myndigheter bruker for å holde innhold på internett borte fra kineserne. Men nylig ga landets datatilsyn grønt lys for at kinesiske brukere skal få tilgang til Googles oversettelsestjeneste.

At Google vil drive grunnforskning i Beijing til tross for utestengingen, skyldes etter alt å dømme at det er rift om verdens IT-talenter, hvorav mange befinner seg i Kina.

Forskningsartikler

– Kinesiske forfattere bidro med 43 prosent av alt innhold i de 100 viktigste tidsskriftene om kunstig intelligens i 2015, skriver Li Feifei, forskeren som leder det nye senteret, i en blogg på Googles nettside.

– Vi har allerede ansatte noen svært gode forskere, og vi vil jobbe med å bygge teamet de neste månedene, føyer han til.

Google har allerede etablert flere forskningssentre utenfor hovedkvarteret i Silicon Valley i California, deriblant i New York, Toronto, London og Zürich.