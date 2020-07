Google vil utvikle billige mobiltelefoner i India: Går inn med 4,5 milliarder dollar i lokalt selskap

Avtalen, som gir google en eierandel på 7,7 prosent i Jio, ble kunngjort av styreformann Mukesh Ambani i Reliance, Indias største konglomerat. Også Facebook, Intel, Qualcomm og Saudi-Arabias investeringsfond er blant eierne i Jio.

– Det de bringer til bords, er mer enn penger. Deres deltakelse er et sterkt tillitsvotum til vår visjon og gjennomføringsevne, sier Ambani, hovedeier i Reliance og Asias rikeste mann.

Google skal være med på utviklingen av en rimelig smarttelefon for førstegangskjøpere. Målet er å gi rask nettilgang til Indias 1,3 milliarder innbyggere. De skal også utvikle et operativsystem for smarttelefoner basert på Android, der Google er største eier.

Ett av Jios datterselskaper er i dag mobiloperatør for 388 millioner brukere, en markedsandel på 31 prosent. Jio har også utviklet en 5G-løsning, som Ambani på sikt håper å kunne eksportere til andre mobiloperatører.