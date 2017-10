Googles eget antivirus-system for Android gjør det svakt i test

Alle nyere Android-enheter fikk i juli i år en innebygd sikkerhetsløsning som heter Google Play Protect. Denne er en del av Google Play Store-appen og sjekker jevnlig om de installerte appene på enheten har skadelig atferd. Men en ny test viser at løsningen ikke er spesielt pålitelig.

Både mengden og utbredelsen av Android-apper med potensielt skadelig funksjonalitet har økt de siste årene. Det er ikke lenger bare et fenomen for eksterne app-markedsplasser, men dukker stadig vekk opp også i Google Play. I blant blir ikke den skadelige funksjonaliteten oppdaget før mange brukere har installert appen.

Dårligst av alle

Google Play Protect og mange andre sikkerhetsapper til Android lover å tilby brukerne beskyttelse mot slik skadevare. Men hvor godt de gjør det varierer sterkt. En test av 21 slike verktøy, utført av uavhengige AV-Test, viser at en hel del av verktøyene både er i stand til å oppdage det aller meste av nyere skadevare og samtidig blir ansett for å være brukervennlige.

Google Play Protect gjør det godt når det gjelder brukervennlighet, men kommer dårligst ut av alle når det gjelder hovedoppgaven, å beskytte mot skadelige apper.

Mens de beste i klassen oppdaget godt over 99 prosent av de flere tusen temmelig ferske skadevareprøvene de ble utsatt for i testen, oppdaget Google Play Protect bare to tredeler av skadevaren i sanntidstesten. I den andre testen, hvor det ble brukt skadevare oppdaget i løpet av de siste fire ukene, var resultatet på 79,2 prosent. Dette er langt bak gjennomsnittet for slike verktøy, som i denne testen var på 98,4 prosent.

I praksis kan man nok si at Google Play Protect er bedre enn ingen beskyttelse. Men er man virkelig bekymret for at man kan komme til å installere apper som viser å ha skadelig funksjonalitet, gir Google Play Protect utilstrekkelig beskyttelse.

