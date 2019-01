Googles miniradar er så sensitiv at den brukes til å telle kort og sortere avfall

Da Google for mer enn tre år siden for første gang presenterte Project Soli offentlig, ble det først og fremst foreslått at denne radarteknologien kunne brukes som et alternativt brukergrensesnitt til kroppsnær teknologi.

Samme år delte Google ut rundt 60 utviklersett med den opprinnelige prototypen til ulike utvikler- og forskningsgrupper, med håp om at disse ville finne ytterligere bruksområder.

Skotsk forskning

I alle fall én av disse mottakerne, forskningslaben SACHI ved skotske University of St Andrews, presenterte året etter en Project Soli-løsning kalt RadarCat, som ved hjelp av radarteknologien ikke bare kunne gjenkjenne objekter basert på overflaten som venter mot radaren, men mange tilfeller også den indre strukturen og overflaten på baksiden av objektet.

Dette forskningsarbeidet har ikke stoppet, og i desember i fjor publiserte SACHI (St Andrews Computer Human Interaction) en forskningsartikkel hvor forskerne beskriver nye teknikker med radar som en plattform for telling, sortering, identifisering av objekter og registrering av objektenes bevegelse, avstand og orientering.

Telling, rekkefølge og sortering

I videoen nedenfor demonstrerer forskerne noen av de nye teknikkene, blant annet til å telle antallet gjenværende kort i en kortstokk som ligger oppå radaren. Dette gjøres ved å analysere signalet som korresponderer til hele settet med objekter, i stedet for hvert enkelt objekt.

Det skal også være mulig å registrere om enkeltkort ligger med bildesiden opp eller ned.

I videoen demonstreres det også at radaren og den tilknyttede programvaren kan gjenkjenne rekkefølgen objekter er stablet i, for eksempel brikkene i en «vegg» med ulike legobrikker.

Blant de praktiske bruksområdene som har blitt foreslått, er sortering av gjenvinnbart avfall.

Fersk godkjenning

For noen høres bruken av radar kanskje skummelt ut, men i dette tilfellet dreier det seg om en radar med svært lav effekt og begrenset rekkevidde. Soli-radaren opererer innen frekvensområdet 57 til 64 gigahertz. I forrige uke fikk Google godkjent en søknad til amerikanske Federal Communications Commission (FCC) om å øke effektnivåene til nivåer nærmere det som er angitt i ETSI-standardene (European Telecommunications Standards Institute).

Ifølge Reuters skal Google ha oppgitt at det skal være nødvendig med høyere effektnivåer enn det som i utgangspunktet var tillatt, for å unngå at blinde områder opptrer nær sensoren.

Også om bord i fly

Etter diskusjoner med blant annet Facebook, som ifølge Reuters var bekymret over at høyere effektnivåer ville føre til forstyrrelser av signaler fra annet utstyrt som opererer i samme frekvensområde, har Google og Facebook kommet til enighet om at Soli-radaren kan operere med høyere effektnivåer enn i dag, men noe lavere enn det Google opprinnelig søkte om.

I godkjenningen skriver FCC at godkjenningen også omfatter bruk av Project Soli-sensorer ombord i fly, så lenge enheten for øvrig følger regelverket til Federal Aviation Administration (FAA) om mobile, elektroniske enheter.

