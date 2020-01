Googles morselskap er nå verdt tusen milliarder dollar

Alphabet har nådd en markedsverdi på tusen milliarder dollar og slutter seg dermed til selskaper som Apple og Microsoft i den eksklusive klubben.

Alphabets aksjer ble handlet for rekordhøye 1.450 dollar per aksje på børsen i New York torsdag. Selskapets aksjer har steget mer en 8 prosent i verdi siden starten av året, ifølge CNN.

Googles morsselskap slutter seg til selskapet som Amazon, Apple og Microsoft som det fjerde selskapet i USA som har nådd milepælen, en markedsverdi på over én billion dollar, eller tusen milliarder dollar, som etter dagens valutakurs tilsvarer nesten 8.900 milliarder kroner.

Det er det statlige saudiarabiske oljeselskapet Aramco som toppet listen over de mest verdifulle selskapene i verden, ifølge Bloomberg. Selskapet gikk på børs i desember og er foreløpig verdt omtrent 1.800 milliarder dollar.