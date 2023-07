Googles nye KI-verktøy «Bard» er tilgjengelig i Norge

Etter å ha vært tilgjengelig i blant annet USA og Storbritannia i tre måneder, er Bard nå tilgjengelig i Norge på norsk.

– Bard kjører på språkmodellen LaMDA, en samtalebasert AI-modell. Den er trent på store mengder informasjon, men Bard er fortsatt et eksperiment i oppstartsfasen. Derfor kan Bard noen ganger gi svar som er upresise eller feilaktige. Men i takt med at Bard benyttes av flere mennesker, vil den gradvis bli bedre over tid, heter det i en pressemelding fra Google.

Tjenesten, som er en utfordrer til ChatGPT og Snapchats My AI, er tilgjengelig på 40 språk.