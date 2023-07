ChatGPT-bruken faller kraftig: Brukere klager på dårligere kvalitet og mange feil

OpenAIs snakkerobot ChatGPT tok verden med storm da den ble lansert, men som seg hør og bør i teknologiverdenen er skiftende trender sjelden langt unna. Nå meldes det allerede om synkende popularitet for ChatGPT, rapporterer Business Insider.

I blant annet sosiale medier og på OpenAIs eget utviklerforum rapporterer mange brukere om det de oppfatter som en merkbar reduksjon i kvaliteten på ChatGPTs svar og evne til å løse oppgaver.

Latere og dummere

Det klages blant annet på at snakkeroboten er blitt «latere» og «dummere», og at den nå begår mange flere feil enn tidligere år det gjelder blant annet koding, logiske evner, faktaopplysninger og det å holde orden på kontekster og serier av instruksjoner.

Mange av klagene kommer fra folk som benytter seg av den betalte versjonen av ChatGPT, som er ment å by på høyere ytelse og raskere responser.

– Jeg skulle ønske OpenAI kunne si noe. Den nåværende GPT-4 er skuffende. Det er som å kjøre en Ferrari i en måned, og så plutselig forvandles den til en forfallen, gammel pickuptruck. Jeg er ikke sikker på om jeg vil betale for denne over GPT-3.5, sa en bruker.

– Jeg har brukt ChatGPT en stund nå, og jeg har vært en GPT Plus-bruker siden GPT-4 ble lansert. De siste dagene ser det ut som om GPT-4 strever med å gjøre ting som den gjorde bra tidligere, sa en annen utvikler på OpenAI-forumet.

En del påpeker at den nyeste modellversjonen, GPT-4, nå produserer raskere svar, men på bekostning av nettopp presisjon og kvalitet.

Akkurat hva som ligger bak den tilsynelatende reduksjonen i kvalitet, er uvisst, men det spekuleres på om OpenAI har gjennomført større endringer i måten GPT-4-modellen fungerer på, uten å informere åpent om endringene. Selskapet selv har i skrivende stund ikke kommentert saken.

Fall i brukere

ChatGPT har vært inne i en nedadgående trend en liten stund. Blant andre nyhetsbyrået Reuters rapporterte for litt siden at snakkeroboten opplevde sin aller første nedgang i antallet brukere siden oppstarten, med et fall på 9,7 prosent fra mai til juni.

En teknologiforsker påpekte overfor Reuters at det følger «voksesmerter« med så rask vekst som ChatGPT opplevde i begynnelsen, og at den krevende infrastrukturen som må på plass for å holde tritt, kan føre til lavere presisjon og kvalitet.

OpenAI-sjefen selv, Sam Altman, sa tidligere i en Twitter-melding at kostnadene knyttet til å drive ChatGPT er til «å gråte av».

Snakkeroboten ble svært populær på rekordtid etter lanseringen. Som Reuters rapporterte nådde den en brukerbase på 100 millioner på bare to måneder, noe som gjør tjenesten til den raskest voksende noensinne.

Den har imidlertid nå mer konkurranse, blant annet fra Googles Bard, som nylig ble tilgjengelig i Norge. Selv om den ikke er en direkte konkurrent, har også Metas nye Threads-tjeneste også opplevd eksplosiv vekst, med 100 millioner brukere på bare fem dager.