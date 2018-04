Googles nye kunstige intelligens lar deg «snakke» med 100.000 bøker

En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare, sier et gammelt ordtak. Men hva om du spør en kunstig intelligens?

Google lanserte før helgen en eksperimentell tjeneste kalt «Talk to books» hvor du kan stille spørsmål og få svar hentet fra over 100.000 bøker.

Det som ved første øyekast kan minne om en søkemotor knytter sammen flere satsinger, blant annet forskning på semantisk teknologi og naturlig språkforståelse, kunstig intelligens og selskapets prosjekt med skanning og indeksering av store mengder boktitler, Google Books.

Høna eller egget

Tjenesten åpner blant annet for spørringer av typen «What came first the chicken or the egg?», «What are Norwegians like?» eller «What is fun about computer programmering?» og lignende.

– Det er en helt ny måte å utforske bøker på som starter på setningsnivå i stedet for forfatter- eller emnenivå, forklarer Googles utviklingsdirektør og kjent futurist Ray Kurzweil (70) i en kunngjøring.

Samtidig introduserer de et spill kalt Semantris hvor man skal finnes assosiasjoner til ord, som er drevet av samme type maskinlæring.

En akademisk forskningsrapport om «Universal Sentence Encoder» går nærmere inn på det tekniske grunnlaget, og Google har også lansert en ferdig opptrent modul for maskinlæringsrammeverket Tensorflow, som fritt kan brukes av utviklere i andre applikasjoner.

– Modellene bak disse opplevelsene er trent opp med en milliard samtale-lignende setningspar, for å kunne identifisere hva et godt svar kan være. Når du stiller et spørsmål søker verktøyet gjennom alle setninger i over 100.000 bøker for å finne svar basert på den semantiske betydningen på setningsnivå, skriver Kurzweil og kolleger.