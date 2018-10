Googles nye Pixel-telefoner er spekket med kunstig intelligens

På et arrangement tirsdag kveld norsk tid avduket Google sine nye Pixel-modeller Pixel 3 og Pixel 3 XL. Denne gangen skryter selskapet blant annet av enda bedre kamera og en rekke smarte funksjoner, og i førersetet sitter AI.

Pixel 3 har en skjermstørrelse på 5,5 tommer og en oppløsning på 2160 x 1080 piksler, mens storebroren Pixel XL skilter med 6,3 tommer og 2960 x 1440 piksler.

Solid maskinvare

På innsiden finner man en Snapdragon 845-brikke, og på minnesiden finner man 4 GB RAM og enten 64 eller 128 GB med lagringsplass. Hovedkameraet har 12,2 megapiksler og i fronten er det en dobbel kameraløsning med en oppløsning på 8 megapiksler.

Disse spesifikasjonene gjelder for begge modellene, men når det gjelder batteri er det forskjeller. Pixel 3 kommer med et batteri på 2915 mAh, mens XL-utgaven leverer en kapasitet på brukbare 3430 mAh.

AI-kameraer

Ellers har den nye Pixel-telefonen altså bygget inn mange AI-funksjoner, som ikke minst gjør seg gjeldende på kamerafronten.

Et eksempel er en funksjon kalt Top Shot, som bruker AI til å gi deg de beste resultatene når du tar bilder av motiver i bevegelse. Dette skjer ved at kameraet tar alternative bilder i HDR+ og anbefaler de beste bildene, selv om disse ikke nødvendigvis er de hadde ment å ta når du trykket på utløseren.

En annen AI-basert kamerafunksjon heter Photobooth, som setter kameraet i stand til å gjenkjenne når du smiler eller lager et morsomt ansiktsuttrykk, for deretter å ta selfie-bilder automatisk.

Foto: Google

Google Lens innebygget

Ikke minst er den intelligente Google Lens-funksjonen bygget direkte inn i kameraet. Google Lens er en gjenkjenningsteknologi som setter brukere i stand til å bruke kameraet på mobilen til å for gjenkjenne objekter i omgivelsene for å gi deg relevant informasjon, og kan for eksempel brukes til å automatisk lagre adresser og telefonnumre fra visittkort.

AI-brukes også til å filtrere bort uønskede oppringninger fra for eksempel telefonselgere ved at man kan trykke på en «screen call»-knapp når telefonen ringer for å finne ut hvem som ringer og hvorfor.

Deretter vil man se en transkripsjon av oppringerens svar og enten ta telefonen, sende en hurtigmelding til vedkommende, eller merke oppringeren som «spam». Denne funksjonaliteten skal først kun bli tilgjengelig på engelsk i USA.

I USA blir prisene 799 dollar for Pixel 3 og 899 dollar for 3 XL. Som med forgjengerne er det uvisst om eller når vi får se en offisiell, norsk lansering.

