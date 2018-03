Googles nye tjeneste gjør det enkelt å sette opp din egen VPN-server

VPN-teknologien er som kjent en god metode for å beskytte Internett-kommunikasjonen fra snoking. Likevel har løsningen noen ulemper ved at man ikke nødvendigvis har solid beskyttelse mot de som driver selve VPN-serverne. Nå har Google, eller rettere sagt Googles moderselskap Alphabet, lansert en ny løsning som skal rette på dette.

Som nettstedet Wired melder har Alphabet-avdelingen Jigsaw kommet opp med en tjeneste de kaller Outline, som skal gjøre det enkelt for bedrifter å sette opp et virtuelt, privat datanettverk, altså VPN.

Sett opp egen server med full kontroll

I motsetning til mange andre tjenester lar Outline brukere kontrollere en egen VPN-server for å gi deg full kontroll på sikkerheten, hva som loggføres og hvem som har tilgang. Outline er i tillegg et åpen kilde-prosjekt, samtidig som det legges vekt på at tjenesten skal være enklest mulig i bruk.

For å sette opp sin egen VPN-server med Outline-programvaren må man benytte en nettskyplattform, eksempelvis Googles egen Cloud Platform eller Amazon EC2, eller man kan eventuelt benytte en egen, fysisk server. Outline benytter 256-bits AEAD-kryptering mellom klientene og serveren.

I likhet med andre VPN-tjenester er Outline naturlig nok ikke helt trygt. Som det påpekes på Outlines hjelpeside er det ikke ment som et anonymitetsverktøy som gir full beskyttelse av identiteten din på nettsider du besøker, men det holder kommunikasjonen på nettverket privat fra snokere i landet der du kobler deg på Internett, for eksempel nettilbyderen.

Jigsaw markedsfører tjenesten hovedsaklig mot nyhetsorganisasjoner, som for eksempel kan bruke tjenesten til å sikre kommunikasjon med kilder, men hvem som helst kan selvsagt benytte den. Mer informasjon om Outline finner du på hjemmesiden.

