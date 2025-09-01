Abonner
Politiet beklager: Diktafon med politiavhør forsvunnet

En diktafon med lydopptak fra flere alvorlige straffesaker, blant annet et dødsfall, voldtekt og familievold, er kommet på avveie. 

1. sep. 2025 - 07:42

En etterforsker i Øst politidistrikt mistet i fjor en diktafon med opptak fra avhør. Hendelsen er omtalt i en avviksmelding til Datatilsynet, som Romerikes Blad har fått innsyn i.

Politiet skriver i et brev til Datatilsynet at de ikke har funnet diktafonen.

– Avviket skyldes menneskelig svikt og utilstrekkelige eller mangelfullt kommuniserte rutiner, samt for svak sikkerhet på denne typen utstyr, heter det i forklaringen.

Diktafonen var verken passordbeskyttet eller kryptert, og opptakene kan ikke slettes eksternt. Øst politidistrikt opplyser at de nå skjerper rutinene og vil fase ut bruken av diktafon. Heretter skal mobiltelefon brukes til opptak.

– Løsningen innebærer at det benyttes mobiltelefon for lydopptak, og at avhøret overføres direkte inn i politiets systemer, sier personvernrådgiver Mona Elin Hertzenberg til Datatilsynet.

Seksjonsleder Ørjan Tombre beklager hendelsen.

– Selv om vi har gode rutiner, kan uhell forekomme, sier han til avisen

