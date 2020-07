Granskes etter å ha gitt dødelig dose med cellegift: Sykehuset oppdaterte ikke datasystem på 12 år

Datasystemet Cytodose står sentralt i en gransking hos politiet og fylkeslegen, etter at en kreftsyk mann i 50-årene mistet livet av å ha fått en alt for sterk dose med cellegift på Haukeland universitetssykehus i forrige uke.

Det skriver NRK.

Systemet blir brukt til kreftmedisinbestilling ved sykehuset, og ble spesialutviklet til formålet i 2002. Haukeland universitetssykehus har siden 2008 hatt planer om å bytte ut systemet. Det har foreløpig ikke skjedd. Siden da skal helseforetaket takket nei til alle oppdateringer.

Ifølge NRK har Helse Vest har sett det som for ressurskrevende å oppgradere Cytodose, og har heller prioritert utviklingen av et nytt system.

– Kan gå kraftig ut over pasientsikkerheten

Jan Robert Dybdahl utviklet Cytodose i samarbeid med Radiumhospitalet. Han solgte systemet til Helse Vest som gründer av Clinsoft, et selskap han solgte i 2009. I dag er han pensjonist. Dybdhal understreker at han ikke vet hva feilmedisineringen forrige uke skyldtes, men mener det er uforståelig at systemet ikke har blitt oppdatert.

– Helse Vest har betalt for vedlikeholdsprogrammet hvert år, men sier nei til de nye versjonene leverandøren har tilbudt dem. Dette er veldig kritikkverdig, og kan gå kraftig ut over pasientsikkerheten, sier han til NRK.

Han understreker at risikoen for feil øker når programmet ikke blir oppdatert.

– Mye har skjedd på 12 år, både når det gjelder datateknologi og kreftbehandling. Det tar de nye versjonene høyde for. (...) Versjonene etter Helse Vest sin versjon har fått en rekke kontrollpunkter som skal sikre brukerne mot å gjøre feil.

Oppdatert i Sverige

Cytodose brukes av mange av de største sykehusene i Norden, som Lund, Uppsala og Karolinka i Sverige. Ifølge Dybdahl oppdaterer disse sykehusene systemet jevnlig.

Den 12 år gamle versjonen er ifølge NRK fremdeles i bruk på sykehusene i Bergen, Stavanger og Førde.

I dag er det selskapet Csam Health som drifter systemet. De vil ifølge NRK ikke kommentere påstandene fra Dybdahl, da de av prinsipp ikke kommenterer kundeforhold. Helse Vest har heller ikke villet kommentere påstandene.

I slutten av forrige uke sa Eivind Hansen, administrerende direktør ved sykehuset, til NRK at det har sviktet i flere ledd, både menneskelige svikt og svikt i systemene. Han ville ikke kommentere enkeltelementer mens granskingene pågår.