Granskning av KI-skandalen i Tromsø koster 1,2 millioner kroner

Konsulentselskapet PwC har fått oppdraget med å gjennomføre en ekstern granskning av KI-skandalen som rammet Tromsø kommune tidligere i vår. Det er beregnet til å koste 1,2 millioner kroner, skriver Nordlys.

I kommunens forslag om å legge ned åtte skoler var det flere kilder som ikke eksisterte, og forskere mente at de var feilsiterte – og at kunstig intelligens hadde skrevet deler av forslaget.

Kommunen innrømmet KI-bruken, og kommunedirektøren lyste ut en anbudskonkurranse om ekstern granskning. Den skal være ferdig i løpet av måneden.

– Det er ingen tvil om at vi gjerne skulle vært dette foruten. Samtidig er det helt nødvendig å gjøre dette for å både ha åpenhet om det som har skjedd for igjen å gjenskape tilliten til prosessen, sier kommunedirektør Stig Tore Johnsen i Tromsø kommune til Nordlys.