Green Mountain får etablere Tiktok-datasenter i Innlandet – blir underlagt sikkerhetsloven

– Regjeringa har gjort grundige sikkerhetsvurderinger i forbindelse med at Green Mountain har inngått avtale med Tiktok som eneste kunde, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

– Vi har ikke funnet grunnlag til å gripe inn i selve avtalen, men jeg vil underlegge Green Mountain norsk sikkerhetslov, sier statsråden.

Det var i mars det ble kjent at datasenterselskapet Green Mountain har inngått avtale med Tiktok om å etablere et anlegg i Hamar og Løten kommuner.

I kroner og øre er det den største industri-investeringen i Innlandet noensinne.

Regjeringen varslet tidlig at de ville vurdere avtalen, blant annet med hensyn til nasjonal sikkerhet.

Blir underlagt tilsyn

Gjelsvik viser til at etterspørselen etter datasenterkapasitet øker verden over. Departementet mener næringen kan legge til rette for arbeidsplasser, innovasjon-, tjeneste- og industriutvikling, og viser til at datasentre spiller en sentral rolle som del av regjeringens strategi for en robust nasjonal infrastruktur. Samtidig vedgår Gjelsvik at det er utfordringer knyttet til det digitale sikkerhetsbildet.

Implementering av sikkerhetsloven vil bidra til å avhjelpe disse utfordringene, ifølge departementet.

– Når de blir underlagt sikkerhetsloven vil Green Mountain få sikkerhetsfaglige råd og rettleiing fra myndighetene, tilgang til sikkerhetsgraderte trussel- og sårbarhetsrapporter og får dermed opparbeidet ytterligere sikkerhetskompetanse. De vil også bli underlagt tilsyn etter sikkerhetsloven. Det bidrar til å beskytte andre samfunnskritiske kunder i Green Mountains datasenteranlegg som er lokalisert andre steder i landet og dermed også verdier av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser, sier Gjelsvik.

Vil ha strengere regulering

For å vurdere hensynet til blant annet nasjonal sikkerhet, har saken ifølge departementet blitt behandlet i samsvar med statens retningslinjer i et interdepartementalt screeningnettverk.

Kommunal- og distriktsdepartementet har mottatt sikkerhetsvurderingar fra EOS-tjenestene og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Disse vurderingene og tett dialog med Green Mountain Innlandet AS har vært med på danne grunnlaget for regjeringens avgjørelse, fremgår det av meldingen.

– Norge er en del av en global økonomi, og det er viktig at vi har gode investeringsvilkår. Datasentre har til nå vært for svakt regulert. Derfor tar vi nå grep. Regjeringen planlegger å fremme et lovforslag om strengere regulering av datasentre for Stortinget til høsten. Det er avgjørende at Norge legger til rette for en sikker utbygging av den digitale infrastrukturen, som Norge trenger i framtiden. Dette er viktig for å ta vare på norske interesser, både når det gjelder sikkerhet, beredskap og næringslivet vårt, sier Gjelsvik.

Trenger ikke kattevidoer

Rødt mener regjeringens beslutning om å tillate Tiktok-senteret er dårlig energipolitikk.

– Her skuffer regjeringen stort. Vi trenger strøm til utslippskutt og nye industriarbeidsplasser som skaper varer vi trenger, ikke til kattevideoer og annet unødvendig, slik som Tiktok, sier energi- og miljøpolitisk talsperson Sofie Marhaug til NTB.

Marhaug mener at selv om Norge går mot et kraftoverskudd må man prioritere, ikke si ja til alt.

– Regjeringen snakker om å regulere datasentre bedre, men så langt har vi ikke sett noen verdens ting til det. Denne avgjørelsen bekrefter dette, sier Marhaug.

Også SV har vært kritisk til å bruke grønn energi på å lagre informasjon om Tiktok-brukernes videotitting, mens Venstre tidligere har stilt spørsmål rundt sikkerhetsvurderinger.