Green Mountain skal femdoble med sin hemmelige, utenlandske kunde

Mens vi venter på at distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland skal komme for å klippe snora som markerer at Green Mountain i går åpnet sitt tredje datasenter på Gran industriområde i Enebakk rett sør for Oslo, tar administrerende direktør Tor Kristian Gyland Digi.no med rundt hjørnet på DC3-nybygget. Der peker han sørover inn i oktobertåka.