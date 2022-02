Grindr-appen er fjernet i Kina

Appen forsvant torsdag, som ledd i at kinesiske myndigheter strammer grepet om landets allerede strengt kontrollerte nettrafikk.

Den siste måneden har landets cyber-myndigheter gjort en innsats for å få fjernet ulovlig og sensitivt innhold. Tirsdag kunngjorde de at det ville slås ned på ryktespredning, pornografi og annet digitalt innhold for å skape en «sivilisert» og «festlig» digital atmosfære under feiringen av det kinesiske nyttåret.

Selv om Kina avkriminaliserte homofili i 1997 er likekjønnet ekteskap fremdeles forbudt, og LHBT-problemstillinger tabu. Det er også forbud mot fremstilling av likekjønnet kjærlighet i filmer.