Spionerer julegavene dine på deg? Mozilla har laget liste over de slemme og de snille

Har du full oversikt over hvilke gjenstander og tjenester som samler informasjon om deg, og hva som eventuelt skjer med den informasjonen?

Svarer du ja på det, er du i mindretall – faktisk nesten alene. De fleste har ikke noen som helst peiling på hvor informasjon om dem sendes, eller hva som samles inn. Kun de færreste leser avtaledokumentene for dingsene sine, og enda færre av dem som leser slike, forstår hva som står der.

Siden 2017 har imidlertid Mozilla gjennomgått dette for en rekke gjenstander, programvare og tjenester, nettopp for å avdekke hvilke av dem som KAN finne på å sende din privatinformasjon til andre. Prosjektet heter «* Privacy not included» («Privatliv ikke inkludert») og har som mål å opplyse forbrukere om hvilke risikoer de løper med sin private informasjon.

Tester ikke

Mozilla tester ikke produktene eller tjenestene det er snakk om, men gjennomgår en rekke faktorer og tilgjengelig dokumentasjon, som for eksempel hvilke tilganger som kreves, hvorvidt produktet krever innlogging og/eller brukerkonto, om de bruker kryptering eller kunstig intelligens, krever et sterkt nok passord, og så videre.

Historikken til selskapet, løsningen og produktet settes også under lupen, og Mozilla vurderer hva som har skjedd før, om det kan skje igjen, og ellers hvordan eventuelle personvernproblemer har vært håndtert i tidligere tilfeller. De sjekker også om selskapet har en lettfattelig og tilgjengelig personvernerklæring.

Andre ting Mozilla undersøker er hvordan informasjonen samles inn og eventuelt kan bli brukt, hvilken type informasjon det kan være snakk om, og hvorvidt du selv kan kontrollere informasjonen som samles inn om deg.

Produktene

Merk at ikke alle produktene er til salgs i Norge, og at vurderingen fra Mozilla ellers er sterkt USA-sentrisk. For eksempel er det produkter i listen som har fått kritikk fra Mozilla for å ikke ha personvernmuligheter som faktisk er tilgjengelige i Norge og EU, men ikke i USA.

I noen tilfeller er det også uklart hvilket utgangspunkt Mozilla har for sine undersøkelser.

Samsungs nettbrett får for eksempel kritikk, men det er uklart om det er generelt eller kun dersom man faktisk har benyttet dem med en Samsung-konto, noe som ikke er obligatorisk eller strengt tatt nødvendig.

Det samme gjelder for eksempel ebok-lesere fra Kobo. Disse kan benyttes uten en Kobo-innlogging, noe som gjør dem betydelig mindre risikable i en personvern-kontekst.

I listene nedenfor viser vi de fleste produktene som har fått en eller flere negative merknader i undersøkelsen. Klikke på lenken for å komme til en side som gir mer informasjon om hvilke betenkeligheter Mozillas team har hatt på det produktet.

Listen er for øvrig ikke fullstendig, da vi har tatt bort enkelte produkter som ikke er til salgs i Norge.

Verstingene

Ikke overraskende viser det seg at verstingene er store teknologiselskaper som allerede har fått gjentatte påpakninger for dårlig personvern. Amazon leder stort på verstinglisten, med hele 15 produkter som enten er fra dem direkte, eller som ellers benytter deres løsninger:

Til og med lekekjøkken fra Amazon kan potensielt samle og lekke informasjon om deg – eller dine barn. Foto: Amazon

Facebook, Samsung og Huawei

På andre, tredje og fjerde plass kommer Facebook, Samsung og Huawei, som til sammen har 13 produkter eller tjenester på verstinglisten:

Samsung Galaxy Watch 4 kan samle informasjon om deg som du ikke nødvendigvis har kontroll over. Foto: Samsung

Vær forsiktig hva du bruker Oculus Quest 2 VR-brillene til, for de kan finne på å sladre til Faceb … Meta. Foto: Meta

Briller, droner, treningsapparater … og leker

En rekke andre produkter har fått påtale av Mozilla, blant annet følgende:

Sjekkeapper og -tjenester

De færreste får vel slikt til jul, men julen kan være en periode der de fleste tenker litt ekstra på ensomhet og singellivet. Men pass på – det er mange sjekketjenester som har sine personvernssvin på skogen. Samtidig ligger det i sakens natur at disse samler inn en god del mer informasjon – og mer personlig informasjon – enn de fleste dingser er i stand til.

Det finnes et utall slike tjenester, mange av dem med spesialfelt for øye, enten det nå er sjekking basert på felles religion, seksuell legning, etnisk opphav eller sosial status. Mange av disse er vanlige i både Norge og mange andre land, mens andre igjen er mer sjeldne her hos oss. Like fullt, her er hele verstinglisten, sånn for sikkerhets skyld:

«Bestinglisten»

Akkurat som det finnes en verstingliste, har Mozilla også laget en «bestingliste», eller «Best of». Vi gjengir ikke den i sin helhet, men du finner den selv her.

På denne finner man heldigvis velkjente produkter som Nvidia Shield TV, iRobot Roomba robotstøvsugere, Garmin Forerunner-klokke, og Sonos One SL, for å nevne bare noen få.

Foruten Mozillas egne undersøkelser og utvalgte produkter, kan publikum også sende inn forslag til hvilke produkter de skal undersøke. Man kan også stemme på hvor «skummelt» («creepy») et produkt er.

