Grindr klager på rekordgebyr fra Datatilsynet

Det bekrefter Datatilsynet overfor nettavisen Shifter.

Grindr er en sjekkeapp for homofile, biseksuelle og transpersoner. Gebyret, som er det største Datatilsynet noen gang har delt ut, er ilagt som følge av brudd på personvernreglene i perioden 2018–2020.

Shifter har ikke fått innsyn i klagen, ettersom Datatilsynet ikke har rukket å vurdere om det ligger taushetsbelagte opplysninger i den.

Det amerikanske nettstedet Axios , som hevder å ha lest et utkast, skriver at Grindr mener Datatilsynet holder et «relativt lite selskap i et mye større økosystem – ansvarlig for en bransjedekkende praksis».

Nå skal Datatilsynet vurdere om det er grunnlag for å endre gebyrvedtaket. Dersom det ikke gjør det, sendes saken til personvernnemda for klagebehandling.