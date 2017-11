Gründer Agnes Dyvik var forberedt på at forretning var annerledes enn i Norge, men ble likevel overrasket over hvor direkte amerikanere er

NEW YORK (digi.no): – Det er ingen som legger noe i mellom, folk er helt ærlig når de gir tilbakemeldinger på konseptet og sannsynligheten for at man lykkes her, sier Agnes Dyvik, leder og med-gründer av VIO, en medieplattform som gir lesere tilgang til artikler fra aviser og magasiner bak betalingsmurer, basert på brukerens interesser.