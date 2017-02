Grunnleggende sikkerhetsmekanisme kan omgås med JavaScript

ASLR (Address Space Layout Randomization) er en sentral sikkerhetsmekanisme i moderne datamaskiner som gjør det vanskeligere for angripere å utnytte sårbarheter i programvare, fordi minneposisjonene som brukes av både kjørbar kode og data, er vilkårlig valgt og dermed varierer fra gang til gang.

Men nå har forskere ved VUSec i Nederland avdekket en grunnleggende svakhet i mange prosessorer som ikke bare gjør det mulig å omgå ASLR-beskyttelsen ved hjelp av lokalt installert programvare, men også ved hjelp av JavaScript på websider som vises i en nettleser.

I et angrep som forskerne har kalt for ASLR⊕Cache (forkortet AnC), utnyttes måten MMU-er (Memory Management Unit) bruker cache-hierarkiet til prosessoren, til raskt å redusere entropien til datapekere – det vil si antallet vilkårlige bits i adressene – slik at stort sett bare kjente entropibits gjenstår.

Berører trolig de fleste prosessorer

Angrepene har fungert med alle de 22 ulike prosessorene forskerne har testet det med. Dette inkluderer både x86-64, ARMv7-A and ARMv8-A-baserte prosessorer, de nyeste fra 2015 eller 2016.

Dette betyr at dersom angripere greier å trenge gjennom både nettlesersikkerheten og operativsystemsikkerheten, kan de få full tilgang til å kompromittere systemet, bare ved å få brukeren til åpne en ondsinnet eller infisert webside i nettleseren.

Forskerne har lagd to utgaver av angrepskode. Den ene er C-basert og beregnet for kjøring lokalt på systemet. Det andre er som nevnt JavaScript-basert.

Kildekoden til den C-baserte utgaven er tilgjengelig her. Forskerne har ingen planer om å utgi den JavaScript-basert utgaven, men regner med at forskningsartikkelen de har utgitt vil gjøre det mulig for tilstrekkelig avanserte motstandere å replikere resultatene i løpet av noen uker.

Varslet i høst

Forskerne varslet allerede i oktober en rekke leverandører av både CPU-er, operativsystemer og nettlesere om funnene, for å gi dem mulighet til å gjøre det vanskeligere å utnytte sårbarhetene.

For CPU-leverandørene er det ingen løsning på kort sikt. Men for nettleser- og operativsystemleverandørene er det mulig å innføre endringer som gjør angrepene langt mindre gjennomførbare. Dette inkluderer å øke antallet entropi-bits.

I alle fall Apple skal nylig ha forsterket WebKit-motoren til Safari-nettleseren mot AnC-angrep. Det er uklart hva de andre leverandørene eventuelt har gjort. Inntil dette er klart, er det sikreste alternativet å deaktivere JavaScript i nettleseren. Men slik deaktivering vil ofte innebære store konsekvenser for brukeropplevelsen, siden mange nettsteder avhenger av JavaScript for å fungere. Derfor kan det være fornuftig å benytte en løsning hvor man kan opprette en hviteliste med «trygge» nettsteder.

En grundigere innføring i hvordan ASLR kan omgås gjennom ASLR⊕Cache-angrepet, finnes på denne siden.

