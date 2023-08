Hacker sier Bolsonaro ba ham tukle med stemmemaskin

– Han ga meg fullmakt til å gjøre hva jeg ville med stemmemaskinen, sa dataprogrammerer Walter Delgatti til komiteen torsdag.

Delgatti sier han møtte daværende president Bolsonaro i august i fjor, og presidenten skal også ha tilbudt å benåde Delgatti dersom han havnet i trøbbel. Møtet skal ha blitt arrangert av kongressmedlemmet Carla Zambelli, som betalte ham 40.000 reais for tjenestene hans. Dert er drøyt 80.000 kroner med dagens kurs.

– Tanken var å ta en maskin... så jeg kunne installere appen min der og vise befolkningen at det er mulig å trykke på knappen for å stemme på én kandidat og ende opp med en annen, forklarte Delgatti.

Bekrefter møte

Men han klarte aldri å hacke en stemmemaskin for å vise et manipulert resultat slik Bolsonaro ba ham om, sa Delgatti.

Etter Delgattis vitnesbyrd sa Bolsonaro til den lokale kringkasteren Jovem Pan at påstandene ikke stemmer, men han bekrefter å ha møtt Delgatti.

– Det var et møte, og jeg sendte ham til forsvarsdepartementet for å snakke med teknikere. Han var der, og ingenting mer skjedde, sa Bolsonaro.

Bolsonaros advokater sa senere i en uttalelse at påstandene til Delgatti ikke stemmer og at han ikke har bevis for det han sier.

Vedgår ikke tap

Bolsonaro har aldri vedgått at han tapte presidentvalget i fjor. Både under og etter valgkampen har Bolsonaro hevdet at det brasilianske valgsystemet var sårbart for juks. Brasils valgtribunal har stemt for å utestenge Bolsonaro fra politikken til 2030, da de mener han er skyldig i maktmisbruk etter fjorårets valg.

Den tidligere presidenten blir også etterforsket blant annet i forbindelse med at tusener av tilhengerne hans okkuperte kongressen, presidentpalasset og høyesterett i hovedstaden Brasilia i et forsøk på å utløse et militærkupp. Det skjedde en uke etter at hans etterfølger og valgvinner Lula da Silva var innsatt som president.