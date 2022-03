Den ferske ukrainske cyber-geriljaen planlegger digital sabotasje av kritisk russisk infrastruktur, som jernbaner og strømnett. Det melder Reuters, som har snakket med en av team-koordinatorene.

Ukraina har vært svært sent ute med å bygge et cyberforsvar, og torsdag forrige uke ba ukrainske myndigheter om hjelp i ulike hacker-forum.

– Ukrainske cyberfolk! Det er på tide å engasjere seg i cyberforsvaret av landet vårt, sto det i innlegget.

Hackere ble bedt om å fylle ut en søknad via Google Docs, og allerede torsdag kveld skal det ha kommet inn hundrevis av søknader.

Få dager senere skal de første operasjonene være i gang. Nå skal gruppa ha vokst til over tusen frivillige, både fra Ukraina og andre land.

Vil stoppe forflytningen av tropper

Yegor Aushev, en av grunnleggerne av det ukrainske sikkerhetsselskapet har vært myndighetenes kontaktpunkt inn mot hackermiljøene, og skal være sentral i å organisere cyber-geriljaen.

Mandag sa Aushev at han planla organiserte angrep på infrastruktur som bidrar til å forflytte russiske tropper og våpen inn i landet.

– Målet er å gjøre det umulig å frakte disse våpnene inn i landet vårt, sa Aushev til Reuters.

Han forteller at hans team allerede er i gang og har gjennomført vellykkede angrep.

Deler bilder av krigen på hackede russiske sider

Et titalls nettsteder som eies av russiske myndigheter og banker skal være kompromittert, og teamet skal blant annet ha erstattet innhold på nettstedene med voldelige bilder fra krigen.

Aushev ville imidlertid ikke gi eksempler, siden han fryktet det ville gjøre det lettere for russiske myndigheter å spore opp gruppa.

Aushevs team skal også være i gang med å bruke mobilsporingsteknologi for å identifisere og lokalisere russiske militær-enheter som beveger seg skjult gjennom landet.

Cyber-geriljaen har fått internasjonal oppmerksomhet og mange hackere utenfor Ukraina skal ha meldt seg.

Angrep på jernbanen

Blant de frivillige var en hviterussisk gruppe hacktivister, som kaller seg selv cyber-partisaner.

Gruppa sa seg villige til å angripe hviterussisk jernbane, siden de skal ha blitt brukt til å frakte russiske soldater. En talskvinne for gruppa, fortalte Reuters at de klarte å deaktivere jernbanens trafikksystemer, og tok ned nettsiden for billettsalg. Passasjerer måtte kjøpe en og en papirbillett, skrevet for hånd av ansatte i jernbanen, og jernbanesystemet måtte styres manuelt, noe som førte til forsinkelser.

– Vi er fullt og helt på ukrainernes side. De kjemper ikke bare for sin egen frihet, men vår også. Uten et uavhengig Ukraina har Hviterussland ingen sjanse, sa hun.

Målet var å forsinke russiske tropper, men verken Reuters eller Bloomberg, som først meldte om saken, skal ha klart å bekrefte angrepet, eller lyktes med å få kommentarer fra hviterussiske myndigheter.

«Cyber-terrorister fra Ukraina»

Russlands utenriksminister Maria Zakharova har likevel fortalt russiske medier at russiske ambassader er under angrep av «cyber-terrorister fra Ukraina».

Det kan tyde på at angrepene har blitt lagt merke til i Russland.

Den siste uka skal også en rekke russiske myndighets-nettsteder ha blitt utsatt for tjeneste-nekt-angrep som har ført til nedetid, blant annet for nettstedet for Putins eget kontor.