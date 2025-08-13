PST mener prorussiske hackere sto bak dam-sabotasje i Bremanger

Det siste året har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sett en endring i aktiviteten fra prorussiske cyberaktører, sa PST-sjef Beate Gangås på et arrangement på Arendalsuka ifølge VG.

– I april ble en demning på Vestlandet utsatt for en slik operasjon. Hensikten med denne typen aksjoner er å bidra til påvirkning samt skape frykt eller uro i landets befolkning, sa hun.

– Vår russiske nabo er blitt farligere, sa Gangås.

PST-sjef Beate Gangås. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Arash A. Nejad

Kripos og PST har etterforsket hendelsen.

I fire timer sto ventilene helt åpne og slapp igjennom nær 500 liter i sekundet før innbruddet ble oppdaget og stoppet. Målet var å skape frykt eller uro i befolkningen, mener PST.

Dameier omtalte tidlig angrepet som et hackerangrep fra Russland, men det er først nå PST bekrefter dette. Dammen regulerer vannmengden inn i et settefiskanlegg ved oppdrettsanlegget Steinvik-gruppen har i Bremanger. Et for svakt passord skal ha medført at uautoriserte fikk tilgang til damanlegget.

De mistenkte gjerningspersonene publiserte en video på meldingstjenesten Telegram samme dag som angrepet ble gjennomført, har Kripos tidligere opplyst. I den tre minutter lange videoen vises et skjermbilde fra kontrollpanelet til damanlegget. Videoen har et vannmerke som tilhører en navngitt prorussisk cyberkriminell gruppe.

Uforutsigbart

Situasjonen er uforutsigbar og Russland vil med stor sannsynlighet utføre flere aksjoner mot ulike mål i Europa, mener PST-sjefen.

Gangås framholdt at det i økende grad gjennomføres cyberaksjoner mot mål i Vesten der hensikten er å forårsake merkbare eller synlige resultater.

Siden slutten av 2023 har russisk etterretning stått bak flere titall aksjoner i Europa, påpekte Gangås og listet opp: Aksjon mot et Ikea-varehus i Estland, et kjøpesenter i Polen, et varehus med Ukraina-leveranser i Storbritannia.

I år har en ukrainsk restaurant i Estland blitt rammet, og det ble planlagt en forsendelse av en brannstiftende innretning med fly fra Tyskland til mål i Ukraina, fortalte hun videre.

Ambassaden reagerer kraftig

Den russiske ambassaden reagerer kraftig på uttalelsene til Gangås, og skriver i en epost til Aftenposten at dette «gjør Norge til et farlig land for oss».

«Norske myndigheter har gjentatte ganger beskyldt Russland eller såkalte «prorussiske hackere» for å ha stått bak antatte cyberangrep her, uten å underbygge sine beskyldninger med noen form for bevis», skriver ambassaden.

Ambassaden mener påstandene spres for å «diskreditere Russland og styrke militaristiske holdninger i Norge», og «fremme den russofobiske hysterien», og mener dette er «åpenbart uvennlige handlinger».

PST har ingen kommentar til uttalelsen fra den russiske ambassaden.