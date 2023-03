Tyske myndigheter sier de har avdekket et hackernettverk med koblinger til Russland. Eiendommer i både Tyskland og Ukraina ble ransaket i forrige uke, som en del av etterforskningen. Operasjonen ble ledet av politiet i delstaten Nordrhein-Westfalen, i samarbeid med Europol og amerikanske FBI. Også nederlandsk og ukrainsk politi har deltatt.

Nettverket anklages for «digital utpressing» og datasabotasje og skal ha brukt løsepengevirus for å presse ofrene for store summer.

Det første store angrepet var rettet mot det britiske helsevesenet og ble gjennomført i 2017, ifølge tyske tjenestemenn. Deretter skal hackerne ha gått etter en rekke bedrifter og institusjoner. I Tyskland er mediegruppen Funke og universitetssykehuset i Düsseldorf blant dem som ble rammet.

Tyske myndigheter sier det er utstedt arrestordre på tre antatte ledere for gruppen, som skal ha koblinger til Russland. Det pågår en global politijakt på de tre.

Markus Hartmann, som jobber med å bekjempe nettkriminalitet, sier saken viser at dette er et grenseoverskridende fenomen.

– Samtidig viser den vellykkede operasjonen at også vi som håndhever loven, er i stand til å handle internasjonalt, sier han.