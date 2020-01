Hackerverktøy som utnytter Citrix-sårbarheten er nå tilgjengelig på nett – Citrix har kunngjort fikser

I desember i fjor ble det oppdaget en kritisk sårbarhet i systemene til Citrix, et selskap som blant annet spesialiserer seg på nettverk-, sky- og virtualiseringstjenester. Sårbarheten legger til rette for at hackere kan fjernkjøre av kode.

Nå rapporterer blant andre nettstedet ZDNet at såkalt «proof of concept»-kode som utnytter sårbarheten er offentlig tilgjengelig på nettet.

Oppdatering fra Citrix

Det betyr altså at det for øyeblikket er mer eller mindre fritt frem for hackere å utføre angrep. Omtrent samtidig kom selskapet selv nylig med en statusoppdatering på sine hjemmesider.

Ifølge oppdateringen jobbes det aktivt med å lage permanente fikser som tetter sårbarheten, og at disse etter planen vil være klare i perioden 27. til 31. januar.

Selskapet har allerede publisert teknisk informasjon om hvordan trusselen kan reduseres på sine støttesider, men har altså ennå ikke fått på plass en endelig fiks. Citrix bedyrer at kun et begrenset antall enheter er rammet av sårbarheten, men anbefaler at alle følger stegene for minsking av faren.

Kan ramme 80 000

Sårbarheten det dreier seg om, CVE-2019-19781, er altså en kritisk sårbarhet som legger til rette for fjernangrep. Bristen ligger i i Citrix Application Delivery Controller (Netscaler ADC) og Citrix Gateway (Netscaler Gateway), og ble rapportert til Citrix av Positive Technologies.

Så mange som 80 000 virksomheter kan være berørt av sikkerhetshullet. Som digi.no rapporterte nylig har flere eksperter de siste dagene observert aktive forsøk på å kartlegge eller skanne etter sårbare Citrix-installasjoner.

Den anerkjente sikkerhetsforskeren Kevin Beaumont er blant de som har fanget opp rekognoseringen i såkalte honningkrukker – isolerte og overvåkte deler av datasystemer som utgir seg for å være legitime for å tiltrekke seg ondsinnet aktivitet.

Ifølge selskapet er følgende produktversjoner berørt av det kritiske sikkerhetshullet: