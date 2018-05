Håkon Wium Lie: – Rettsavgjørelsene er satt fri!

Nettstedet Rettspraksis.no ble lansert den 17. mai. Nettstedet gir gratis tilgang til norske rettsavgjørelser som definerer gjeldende rett.

Også Lovdata tilbyr gratis tilgang til norske rettsavgjørelser, men bare i ett år etter publiseringen. Skal man ha tilgang til eldre saker, kreves det et abonnement som i utgangspunktet koster mange tusen kroner i året. Dette tilbys mot betaling også av konkurrenten Gyldendal Rettsdata.

Studenter kan riktignok få fri tilgang hos begge de kommersielle aktørene.

Dugnad

Initiativtaker og redaktør for den nye tjenesten, Fredrik Ljone, forteller i en epost til digi.no at det er en dugnadsgjeng som står bak Rettspraksis.no. Disse har en blanding av teknisk og juridisk bakgrunn.

– Årsaken til at vi gjør dette, er fordi rettsavgjørelser burde være offentlig tilgjengelig, da det er domstolene som tolker meningsinnholdet i lover/regler og dermed definerer hva som er å forstå som gjeldende rett. I dag kontrolleres Norges viktigste rettskilder av en privat kommersiell aktør, Lovdata, skriver Ljone.

– Målet er å få myndighetene til å ta ansvar for allmenn tilgang til viktige rettskilder, enten ved at de prioriterer å lage en egen løsning eller at de finansierer slik at Lovdata kan åpne opp. fortsetter han.

Norges loWWWer

Blant de sentrale bidragsyterne til den nye tjenesten, er Håkon Wium Lie – mest kjent som oppfinneren av CSS (Cascading Style Sheets), tidligere teknologidirektør i Opera Software og standardaktivist. Han har blant annet rollen som mediekontakt.

I en kommentar til en Facebook-melding om lanseringen i går, skriver Wium Lie:

«Gisseldrama i Høyesterett: Rettsavgjørelsene er satt fri!»

I 1994, mens han jobbet med det som skulle bli CSS, ledet Wium Lie et dugnadsprosjekt for å gjøre norske lover fritt tilgjengelig på nett – Norges loWWWer. På denne tiden måtte man ifølge Aftenposten betale Lovdata 500 kroner i måneden pluss seks kroner i minuttet for å orientere seg i databasen med Norges lover via nett.

Det legges ikke skjul på at Rettspraksis.no er inspirert av dugnadsarbeidet som ble gjort for mer enn 20 år siden.

Fryktet razzia

Norges loWWWer ble for øvrig etablert i Sveits, delvis fordi prosjektet ifølge Aftenposten fryktet at dataene kunne bli beslaglagt gjennom en tilfeldig, norsk politirazzia. Tjenesten er fortsatt tilgjengelig, og er ifølge Wium Lie blant de eldste websidene i verden som fortsatt lever.

I ettertid har Lovdata gjort Norges lover gratis tilgjengelige og fortsetter ifølge Wium Lie å gjøre en god jobb med dette.

– Men juss er ikke bare lover. En må også kjenne rettsavgjørelser for å vite hvordan samfunnet fungerer, forteller Wium Lie til digi.no.

Anonyme kilder

Han forteller at han har personlig erfaring med dette gjennom en eksproprieringssak han er part i. Nederst på en webside om saken, har han lenket til relevante høyesterettsdommer som han måtte få fra en advokat.

– Høyesterett koster skattebetalerne omkring 100 millioner kroner i året, og da bør vi også forvente at alle dommene er tilgjengelige, mener Wium Lie.

– Men når ikke domstolene selv vil gjøre dommene tilgjengelig, må noen andre gjøre det. Og sånn kom Rettspraksis.no til verden, avslutter han.

Dataene som er gjengitt hos Rettspraksis.no, kommer fra flere kilder. Ifølge Ljone ønsker disse kildene å være anonyme. Flere oppfordres til å bidra.

Foreløpig består Rettspraksis.no i alle hovedsak av høyesterettsavgjørelser, drøyt 44 tusen stykker.

Prosjektet jobber også for å frigjøre andre rettskilder, som lovforabeider og forvaltningspraksis.

