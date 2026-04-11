datasenter

Halvparten av planlagte datasentre i USA kan bli forsinket

Motstanden samler folk på tvers av politiske skillelinjer.

Store datasentre bygges ut i høyt tempo i USA, men forsyningsproblemer og økende lokal motstand fører til at mange prosjekter nå blir forsinket eller stanset. Illustrasjonsfoto: Google
Kristin MehammerKristin Mehammer– Journalist
11. apr. 2026 - 16:08

Nesten halvparten av planlagte datasentre i USA for 2026 kan bli forsinket eller kansellert, ifølge Bloomberg

Nyhetsbyrået skriver at det allerede er vanskelig å bygge datasentre raskt nok, og at det nå kan gå enda tregere fordi USA er avhengig av utstyr fra utlandet.

– Hvis én del av forsyningskjeden blir forsinket, stopper det hele prosjektet, sier Andrew Likens i Crusoe Energy Systems.

USA forsøker å redusere importavhengighet, særlig fra Kina, men har hatt begrenset fremgang i egen produksjon. Mens teknologiselskaper peker på forsyningsproblemer, uttrykker flere innbyggere håp om at flere datasenterprosjekter blir stanset eller forsinket, ifølge MSN, som viser til et innlegg på X.

Motstand fra lokalsamfunnet

I USA er det 4088 datasentre, hvorav 579 ligger i delstaten Virginia, ifølge DataCenter Map. Antallet har doblet seg på fem år.

Andre kvartal av 2025 markerte imidlertid et vendepunkt knyttet til utviklingen av datasentre, ifølge analyseselskapet Data Center Watch. På tre måneder skal 20 prosjekter ha blitt stanset eller forsinket, blant annet som følge av lokal motstand. 

Data Center Watch melder om 53 aktive grupper i andre kvartal av 2025 som var involvert i motstand mot datasenter-prosjekter. I denne perioden ble to tredeler av prosjektene som møtte motstand, stoppet eller forsinket. 

Bekymring for dyrere strømpriser er noe av årsaken til motstanden. Her fra kjøleanlegget til et av Googles datasentre i USA. Bilde:  Google/Connie Zhou

Nyhetsnettstedet The Guardian skriver at motstanden ofte dreier seg om bekymring for strømpriser, miljø og få arbeidsplasser. Motstanden samler folk på tvers av politiske skillelinjer og omtales som en «samlende sak».

Den politiske responsen er svak både fra republikanerne og demokratene, ifølge The Guardian. Blant annet fordi de store teknologiselskapene presser på for utbygging, og fordi datasentre kobles til økonomisk vekst og nasjonal sikkerhet.

Anthropic-sjef Dario Amodei snakket entusiatisk om Claude Code på en utviklerkonferanse i mai 2025.
Analyse

Claude Code tar over utviklernes jobb – slik kan du bruke det

datasenter
