Han er valgt til ny styreleder i en av Norges viktigste aktører for næringslivet

Torsdag ble det oppnevnt nytt styre i Innovasjon Norge. Gunnar Bovim er valgt som ny styreleder. Totalt er fire av ni eiervalgte styremedlemmene byttet ut.

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes viktigste virkemiddel for næringsutvikling. Selskapet har 700 ansatte over hele landet og har tilstedeværelse i tretti land for å bistå innovative og nyskapende bedrifter og næringsmiljøer.

NTNU-rektor

– Dette arbeidet er viktig for videreutvikling av kunnskapstriangelet vårt innenfor utdanning, forskning og innovasjon. sier Bovin som til daglig fungerer som rektor ved NTNU.

Ifølge Wikipedia har Bovim publisert en rekke vitenskapelige artikler. I 1993 fikk han Norsk Migreneselskaps forskningspris. I 1995 mottok han Dr Ragnar Forbergs stipend.

Flere priser

I 2015 mottok han Den Norske Dataforenings topplederpris. I juryens begrunnelse het det ifølge Wikipedia:

«Vinneren er er forkjemper for å sette søkelyset på utdanning innen IKT og realfag, noe Norge trenger for å utvikle ny industri. Vinneren leder en foregangsinstitusjon for samarbeid mellom akademia og næringsliv. Vinneren har en særdeles høy popularitet innad i institusjonen.»

– Jeg ser virkelig frem til å bidra i et selskap med et så spennende mandat, sier den påtroppende styrelederen.

Etter forslag fra valgkomiteen ble det oppnevnt fire nye medlemmer i styret for neste periode.

Variert styre

Inkludert Bovim er disse direktør og sjeføkonom Eirik Wærness i Statoil, kommersiell direktør Merete Nygaard Kristiansen i Nordlaks Produkter og fylkesmann Sigbjørn Johnsen i Hedmark fylkeskommune.

Valgkomiteens medlemmer består av representanter fra Innovasjon Norges eiere, og ledes av Ingelise Arntsen.

Valgkomiteens innstilling er basert på styrets egenevaluering, samtaler med samtlige styremedlemmer og administrasjonen, samt innspill fra Innovasjon Norges eiere.

Hele styret i Innovasjon Norge er på valg annethvert år.

Det nye styret i Innovasjon Norge: