Har arrestert 22 mennesker etter omfattende salg av Apple-kundedata: Sensitiv informasjon på avveie

Kinesiske myndigheter har arrestert et nettverk av personer etter at de skal ha solgt Apple-brukeres sensitive data i et massivt omfang. Til sammen skal nettverket ha tjent minst 65 millioner kroner på salget av persondataene. Det skriver Honkongfp.

22 mennesker har blitt satt i varetekt sør i Zhejiang-provinsen med anklager om å ulovlig tilegnet seg sensitiv personinformasjon. 20 av de 22 skal ha direkte tilknytninger til Apple via diverse underleverandører.

Telefonnummer og Apple ID

Ifølge Honkongfp har de mistenkte fått tilgang til databasen til en intern Apple-server, og dermed fått mulighet til å tilegne seg informasjon om kundenavn, telefonnumre, Apple ID og andre sensitive data.

Det skal ha kostet rundt 200 kroner å kjøpe informasjon om én Apple-kunde.

Ifølge The Verge skal kinesiske myndigheter ha brukt flere måneder på å bygge saken mot de 22 mistenkte.

Kina er et land som er kjent for sitt omfattende illegale marked av blant annet Apple-produkter.

Stengte ned iPhone fabrikk

I 2015 stengte politiet i Beijing en omfattende operasjon som produserte falske iPhone-mobiler.

Hundrevis av arbeidere skal ha jobbet i fabrikken, som var drevet av et ektepar i 40-årene. Fabrikken skal ha inneholdt seks samlebånd der arbeiderne brukte tredjepartskomponenter for å sette sammen etterligninger av iPhone-modeller.

Over 1400 falske mobiler skal ha blitt beslaglagt. Det hevdes at fabrikken har produsert så mye som 41 000 falske iPhone-enheter til en verdi av 19 millioner dollar. Ni personer ble totalt arrestert av politiet.

– Vanskelig å forstå hvor utbredt det er

Det er heller ikke noe nytt at personlig informasjon blir solgt på det illegale kinesiske markedet.

– Det er veldig vanlig at det foregår salg av sensitive persondata i Kina. Det er litt vanskelig å få et begrep om det faktiske omfanget, sier Xie Yongjiang ved Beijings universitet for post- og telekommunikasjons til The New York Times.

1. juni innførte kinesiske myndigheter en ny kyberlov som tar sikte på å sparke beina under det omfattende illegale markedet.

Stadig flere kinesere frykter nemlig identitetstyveri etter at netthandel har hatt en eksplosiv vekst i landet de siste årene, skriver The New York Times.

I fjor ble 361 saker vedrørende kyberkriminalitet prøvd i det kinesiske rettssystemet, det er en oppgang fra 176 i 2015.