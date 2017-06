Har brukt 200 000 timer på å bygge ny IT-løsning, men Statens vegvesen har ingen planer om å betale

Bompengeprosjektet «Grindgut» skulle revolusjonere hverdagen for bilister og gjøre livet på veien billigere. I stedet ble det en millionfiasko for Statens vegvesen. Nå står rettssaken for tur. 5. mars 2018 dras IBM for retten i Oslo Tingrett.

Der krever Statens vegvesen at avtalen med IT-selskapet heves. Saken skal gå over tre måneder før en dom faller.

Krever erstatning

– Vi krever at kontrakten som ble undertegnet i 2013 med IBM blir hevet. Det blir også fremmet krav om erstatning. Statens vegvesen og IBM har – ikke overraskende – ikke blitt enige. Derfor blir det en rettsprosess, sier Grindgut-prosjektleder Stein Ødegaard til digi.no.