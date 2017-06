Har brukt 50 millioner på norsk plattform for nano-konteinere. Vekker interesse hos titusener av utviklere, men målet er mye større

Nikolai Fasting tok realfag og hadde tenkt å bli sivilingeniør. Utdannelsen ble aldri fullført, men han lærte seg i det minste AI-programmering på Blindern.

Karrien har siden tatt noen hopp og vendinger. Han lærte seg å bygge pc-er og laget musikkutstyr og lydbokser. En stund ville han bli popstjerne og flyttet til London på 1980-tallet, omtrent da A-ha slo igjennom.

Tønsberg-mannen er en halvstudert røver, som ble seriegründer. Han står bak et 20-talls virksomheter. Blant annet musikkbransjebladet Faro Journalen, Hitawards som i mange år konkurrerte med Spellemannsprisen og produktet Hit 40, en rival av VG-lista.

I dag er han aktuell med IT-oppstarten Syncano, som har gått helt under radaren her hjemme, til tross for nær 60 millioner innskutte kroner fra investorer, og med 60.000 registrerte utviklere.

NoOPs og serverless

Syncano lager «backend as a service» og ambisjonene er store og globale.