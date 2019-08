Har brukt millionene fra domenesalg til utvikling av løsninger for smarte byer

Alltid i forkant: IT-gründer André Eidskrem fra Ålesund tenkte smarte byer allerede da han sikret seg domenenavn som by.com for over 20 år siden. Nå er hjembyen utpekt som en av to til å være med i FNs utviklingsprogram om smarte, bærekraftige byer. Til høyre Ålesunds ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap). Bildet er tatt i forbindelse med en debatt om nytenkning i regi av Virke sist uke

(Foto: Jørn-Arne Tomasgard)