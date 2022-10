Linux-kjernen med versjonsnummer 5.19.12 kan ha en feil som potensielt kan føre til permanent skade på skjermen i enkelte bærbare PC-er, melder Ars Technica.

Feilen innebærer at skjermpanelet ikke får riktige impulser for oppdatering av skjermbildet, noe som i løpet av kort tid kan skade panelet permanent. Feilen viser seg i form av blinking og flimring, som vist på denne videoen:

Ville Syrjälä i Intels Linux-avdeling skrev i en diskusjon 4. oktober at han anbefalte at alle bærebare PC-er med Intel-grafikk måtte unngå å kjøre Linux med kjerne 5.19.12. Videre anbefalte han en umiddelbar tilbakerulling til forrige versjon av Linux-kjernen og lansering av en ny stabil versjon så raskt som mulig.

Versjon 5.19.13 av Linux-kjernen ble sluppet dagen etter, men det betyr ikke nødvendigvis at forrige versjon ikke fortsatt er i bruk hos mange.

Flere brukere rapporterer om at de har opplevd problemet og at det ikke går bort selv i BIOS/UEFI, noe som kan tyde på at skjermpanelet har tatt skade.