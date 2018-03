Har laget digital plattform for bedre skoleprestasjoner

STABEKK (digi.no): Sammen med teamet sitt er hun i ferd med å lage en digital plattform som skal lære elevene nettopp det. Finansieringen av det nyetablerte selskapet har hun gjort med egne midler.

Skjermbilde fra MadeToGrow-plattformen.

– For meg har dette vært en drøm og et prosjekt jeg har hatt lyst til å starte fordi jeg ønsker å bidra til at unge kan mestre skole og livet generelt, sier Naustdal.

Tester på 140 pilotelever

Nå er 140 elever på tre skoler i Oslo og Bærum med på å være testpiloter på den digitale plattformen MadeToGrow. Testingen foregår som et kursforløp der Sissel Naustdal kommer til skolene for å undervise, samtidig som elevene blant annet kan løse oppgaver, skrive, se video og samarbeide inne på MadeToGrow-plattformen.

Blant annet underviser Naustdal på naturbruk-linja på Stabekk videregående i Bærum. I førsteklasse er de i gang med sin femte kurstime, og elevene ramser opp hva som gjør dem lykkelige, som å være ute i naturen, ri på hest og å kysse kjæresten.

– Det kan være lurt å gjøre mer av det som gjør deg lykkelig og som er bra for deg, så hvorfor gjør vi ikke det, spør Naustdal.

– Men det er alltid litt konsekvenser, liksom. Det gjør deg kanskje lykkelig, men det er ikke det smarteste du gjør, sier elev Noah Floer.

Har sett sammenheng med skoleprestasjoner

For to år siden gjennomførte de en pilot, før den digitale plattformen var klar, som de testet ut på elever ved en ungdomsskole i Oslo. Naustdal forteller at de kartla utviklingen av elevenes såkalte «growth mindset». Etter seks måneder gjorde de en ny test som viste en sammenheng mellom mindset og skoleprestasjoner.

– Vi vet fra forskningen at «growth mindset» vanligvis er viktigere for utvikling og prestasjoner over tid enn våre medfødte evner, fordi de med denne innstillingen i større grad tenker at de bare ikke har fått det til ennå når de møter motgang og utfordringer, sier Naustdal.

– Jeg føler at jeg lærer å sette pris på relasjonene mine, sier Madeleine Stenseng. Noah Floer synes han har hørt noe av det før. – Det blir en påminnelse av ting jeg kanskje vet, sier han.

Hun forteller at elever som tror de ikke kan mestre noe, for eksempel matte, lærer dårligere enn de som tror de kan lære noe bare de øver. Selv om de i utgangspunktet har like evner. Det viser forskning på det som heter growth mindset, og denne forskningen ville Sissel Naustdal bruke i undervisning for å hjelpe ungdom.

Growth mindset MadeToGrow definerer growth mindset som å se på evner, talent og egenskaper som noe man i stor grad kan utvikle. Medfødte evner og egenskaper er kun et utgangspunkt, for det er innsats og kontinuerlig læring og utvikling som er avgjørende. Forskningen til den amerikanske psykologiprofessoren Carol S. Dweck er en viktig del av grunnlaget for Sissel Naustdals læringsplattform.

– Vi ville bygge et program som har forskningsmessig hold, som lærer elevene å forstå hvordan og hvor mye evner, talent og egenskaper kan utvikles. At det å tørre prøve og feile er viktig for læring og utvikling av evner, selv om det er ubehagelig å feile, sier Naustdal.

Derfor samarbeider de med forskere på OsloMet og BI om en oppfølging av resultatene av denne pilotrunden.

Lager versjon for lærere og foreldre

Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

Hovedmålgruppen er 12-25 år, og de jobber med en versjon for lærere i skolen som skal undervise i metoden, og en versjon for foreldre.

– Det hjelper hvis foreldrene også har den innstillingen. At de ikke sier at i vår familie har vi aldri vært gode i matte, men heller sier at «dette kan du få til, nå skal vi jobbe sammen og jeg skal støtte deg», sier Naustdal.

MadeToGrow har brukt Wordpress som publiseringsplattform, og plugins for å få den nødvendige funksjonaliteten, blant annet for å strukturere programinnhold. De skriver også egen kode for å skreddersy løsningene til sin plattform.

