Har solgt over 100.000 enheter av det norske nettbrettet

Det norske selskapet Remarkable har solgt nettbrett for over 400 millioner kroner. Det betyr at selskapet siden salgsstart i 2017 har sendt ut over 100 000 enheter av lesebrettet med tegnefunksjonalitet. Det skriver Dagens Næringsliv.

– Halvparten av dem som kjøper produktet er kunnskapsarbeidere som advokater, ingeniører og lærere. De har papirvaner og notatbøker i fleng. Det finnes ingen tilsvarende produkter, sier gründer og daglig leder Magnus Haug Wanberg i Remarkable til DN.

Som papir

Du kan skrive, tegne og skrible etter alle kunstens regler.

Forsinkelsen er så lav at opplevelsen ikke skiller seg nevneverdig fra gammeldags penn og papir, skrev digi.no da vi hadde nettbrettet mellom fingrene sommeren 2017.

Daglig leder Magnus Haug Wanberg (34) brukte fire år produktutviklingen. Den tidligere ledelseskonsulenten fra Boston consulting group irriterte seg over at folk fortsatt satt med papirblokk på møterommene.

Veiledende pris er 529 dollar for brettet, og ytterligere 79 dollar for penn eller etui. Hele pakken koster 716 dollar – eller rundt 6 100 norske kroner.

Produseres i Kina

Remarkable settes sammen på fabrikkene til kinesiske Kaifa, som også lager blant annet mobiltelefoner.

Nå jobber det norske selskapet med å hente inn mer penger for å drive eventyret videre. 100 millioner kroner skal samles inn fra amerikanske og norske investorer.

Tidligere har selskapet hentet inn 75 millioner kroner. Foreløpig tjener de ikke penger, og det er heller ikke målsetningen, forteller Wanberg til DN.

– Først må vi konsentrere oss om å få opp salget. Deretter kommer lønnsomheten, sier gründeren.

At nettbrettet kun har blitt solgt via Amazon kan ha satt en demper på salget her hjemme. Nå er målet å få skrivebrettet inn i fysiske butikker.

Urørte milliarder

Det er kritisk at forbrukeren kan føle og teste produktet før de kjøper det, argumenterer 34-åringen til næringslivsavisen.

Selskapet mener det er mulig å slå seg opp i et milliardmarked som enda står urørt. Med på reisen har de fått med amerikaneren Jonathan Harris som var med på å ta actionkameragiganten Gopro fra liten fisk til stor spiller.

Wanberg mener selskapet har alt som skal til for å lykkes.

– Vi er annerledes, og er helt maniske etter å lykkes. Da vi utviklet produktet jobbet vi i en inkubator. Mens de andre gründerne kunne slappe av med litt bordtennis og fester, var vi kjempenerder og bare jobbet, fordi vi har hatt lyst til å få dette produktet ut i verden, sier Wanberg, sier han til DN.