Hele  familien i arbeid for å promotere Tobias' eGPU på CES i Las Vegas

Som vi nylig skrev om så har Tobias Lagerhus bygget en ekstern akselerator som gjør om bærbare maskiner til rene arbeidsstasjoner.

Barnearbeidere: Man må være 18 år for å jobbe på stand på CES, men av og til gjøres det unntak. Otto Junior på 14 og Synnøve på 17 fikk tillatelse, men måtte være godt merket med et Child-armbånd. Foto: Odd Richard Valmot

I går traff vi han igjen, sammen med hele familien i en liten stand på CES. Der sto de og betjente potensielle kunder som var innom for å se på produktet.

– Vi har hatt veldig god respons her og regner med at det blir en god del salg av Black Beast Pro når vi får i gang produksjonen. Dette markedet er potensielt enormt, sier han og legger til at da de for et par dager la ut produktet på Kickstarter var det fullfinansiert på en time. Det er det ikke mange som kan si.

