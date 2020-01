Tobias (21) gjør om bærbare til kraftige arbeidsstasjoner

Med bare 21 år på baken er Tobias Lagarhus en erfaren datamaskinkonstruktør. Man skulle tro at Norge ikke hadde så mye å by for slike ambisjoner i dag, men han har sett en åpning i markedet for de som bruker bærbare datamaskiner. Bærbare maskiner er jo noe de fleste av oss bruker, men det er ingen ny bærbar han har bygget. Derimot mener han at den ynkelige grafikkytelsen bærbare datamaskiner kan skilte med gjør det mulig å tilføre noe mer. En svært kraftig økning i ytelsen når folk likevel bruker dem på skrivebordet og kobler dem til en dokkingstasjon kan åpne et stort marked.

GPU-akselerator

– Jeg har bygget en svært rimelig plattform for å GPU-akselerere bærbare maskiner ved å koble den til via en eller to Thunderbolt 3-porter, men også USB 4-porter når de blir ferdig standardisert og utbredt. Det vil si de samme portene folk bruker i moderne maskiner i form av USB-C i dag, sier han.

Den svære svarte boksen han viser oss er på størrelse med en toliters melkekartong og vel så det, og inneholder ingen GPU. Det er opp til brukeren å sette inn et grafikkort selv i PCI Express-sporet inne i BlackBeast Pro, som han har kalt konstruksjonen. Inne i boksen er det et hovedkort med plass til et grafikkort og hukommelse. Elektronikken og kortene får kraft fra en kraftforsyning på hele 750 watt, som betyr at man kan sette inn de alle mest strømkrevende grafikkortene.

Slike eksterne akseleratorer er ikke noe nytt, men Lagerhus har utstyrt sin med doble Thunderbolt-kontrollere som leverer grafikkprosesseringen til bærbare maskiner via hver sin kabel og som gir vesentlig høyere ytelse enn andre konkurrenter.

Fått drahjelp av Innovasjon Norge

Det er ikke mange 21 åringer som får støtte til forskning og utvikling, men det har han fått til utviklingen av BlackBeast Pro.

Innovasjon Norge har bidratt med 700 000 kroner til prosjektet som han nå skal over på CES i Las Vegas for å finne kjøpere til. Sammen med både far og bestefar som er med på laget.

Ble hardwarekonstruktør i skuffelse

Det er noe som heter at nød lærer naken kvinne å spinne. Lagerhus er ingen av delene, men da han kjøpte en Macbook Pro i 2016 ble han i det minste svært skuffet over ytelsen. Kanskje ikke så rart. Det han ønsket seg var ytelsen til en stasjonær maskin i en bærbar. Da var det ikke nok å hete Pro.

– Mac-en jobbet veldig tregt og ble veldig varm når jeg kjørte intense grafikkoppgaver på den. Det var kanskje ikke så rart. Den hadde ikke den ytelsen som trengtes og det har ikke vanlige bærbare PC-er i dag heller. Likevel er det mange som jobber med slike grafikktunge oppgaver som bruker bærbare maskiner, sier Lagarhus.

Overtar jobben

BlackBeast Pro kan koble seg til både Mac-er og PC-er og overta den tunge grafikkprosesseringen og akselerere den kraftig. På tross at den ruver litt er den bygget så liten den kan være når den skal inneholde et moderne skjermkort, kraftforsyning og den andre elektronikken og portene.

Ble imponert

– Jeg var nylig hos et arkitektselskap som jobber med MacBook Pro til jobbene de utførte. Mye gikk selvfølgelig raskt nok, men da de skulle produsere fotorealistiske bilder gikk det veldig sakte. Dette er veldig datakraftkrevende jobber som kunne bruke 150 minutter på å generere et bilde. Når vi koblet til akseleratoren, klarte vi jobbene på rundt 2 minutter.

Det var en ganske overbevisende demonstrasjon, men de måtte kjøre jobben tre ganger før de trodde det de så. De bestilte en Black Beast hver til alle arkitektene etter demoen og som de ville ha så fort det var mulig. Jeg tror de kommer til å betale tilbake seg temmelig raskt, sier han.

Billig

Selve akseleratoren, uten grafikkortet, skal Lagerhus selge for 279 dollar som en introduksjonspris til de 500 første kundene. Grafikkortet de brukte for å generere bilder på arkitektkontoret var et ATI Radeon 7-kort til rundt 6000 kroner. Kortet bruker alene rundt 300 watt. I tillegg til å være optimalisert for grafikk sier kraftforbruket litt om hvorfor det presterer så mye mer enn en vanlig bærbar maskin som også trenger å ha lang batteritid.

– Jeg tror markedet for slike eksterne grafikkakseleratorer, som kan kommunisere med bærbare, er et ypperlig kompromiss for svært mange. En bærbar maskin som skulle ha en slik ytelse ville bli både veldig tung og kreve alt for mye strøm. Black Beast kan stå på skrivebordet og sørge for ytelsen på en veldig billig måte samtidig som den lader batteriet i maskinen.

Dokkingstasjon

En vanlig dokkingstasjon gjør stort sett bare tilkobling til eksterne enheter og nettverk, men påtar seg ikke andre oppgaver. Black Beast er først og fremst en akselerator, men den gjør også dokkejobben. Den har det som trengs av porter, til og med spor for SD-kort, og den kan ha opptil 2 TB med flashminne for ekstern lagring. En fordel med størrelsen er at det er plass til en stor vifte. Det betyr at den slipper å rotere raskt og det gjør «beistet» svært stillegående, selv når det kjøres tunge bildegenererende jobber.

I produksjon fra sommeren

Lagerhus skal sette akseleratoren i produksjon i sommer. Til og med i Norge. Finansieringen skal Kickstarter ta seg av i tillegg til tilskuddet fra Innovasjon Norge. Den lave prisen mener han er nok til å gi god lønnsomhet.