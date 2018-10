Helium-lekkasje på sykehus fikk de ansattes Apple-enheter til å svikte

Den 8. oktober i år skal IT-avdelingen ved sykehuset Morris Hospital i byen Morris, Illinois, ha mottatt en mengde henvendelser fra fortvilte ansatte som alle opplevde at deres mobile Apple-enheter, både iPhone og Apple Watch, stoppet å fungere. Det skal ha dreid seg om rundt 40 enheter. IT-administratoren Erik Woolridge var blant dem som mottok disse henvendelsene.

EMP?

Noe av det første Woolridge tenkte, var at det hele måtte ha sammenheng med en MR-skanner som nettopp hadde blitt installert ved sykehuset. Det kunne jo være at den kraftige magneten i MR-maskinen kunne skape en form for elektromagnetisk puls som slo knockout på enhetene.

En betydelig mangel ved denne forklaringen, var at ikke noe annet elektronisk utstyr var berørt. Android-enhetene fungerte som før, og i datasenteret i det samme bygget, var serverne uberørt.

Woolridge valgte så å fortelle om hendelsen på Reddit, i håp om å få en forklaring på det han omtaler som det mest bisarre problemet han har opplevd i sin IT-karriere. Alle de berørte Apple-enhetene skal ha stoppet opp. Flere av dem skal ha fått varige skader, for eksempel at de ikke lenger lar seg skru på eller at de ikke lenger lar seg koble til mobilnettet. Andre enheter skal gradvis ha begynt å fungere igjen.

Helium

MR-skannere bruker flytende helium til kjøling. Det viste seg etter hvert at det under innkjøringen av MR-apparatet hadde skjedd en heliumlekkasje. I løpet av fem timer hadde 120 liter med flytende helium lekket ut. Ifølge Woolridge utvider helium seg rundt 750 ganger når det går over i gassform, slik at rundt 90 kubikkmeter med heliumgass hadde kommet inn i ventilasjonssystemet på sykehuset.

MR-skannere (magnetresonans) skaper et kraftig magnetfelt, men det skal ikke ha vært dette feltet som førte til problemene på det amerikanske sykehuset. Foto: Colourbox/Phovoir

Flere andre Reddit-brukere skal ha pekt på at mikroelektroniske systemer (MEMS) lar seg påvirke av helium. Dette har fått tjenesten iFixit til å se nærmere på det som skjedde.

MEMS-klokke

Det som er klart er at det bare var iPhone 6-enheter og nyere som var berørt. Eldre iPhoner ble ikke påvirket av lekkasjen. Årsaken er at Apple ikke lenger bruker en tradisjonell 32 kHz kvartsoscillator som klokke i enhetene. I stedet er denne byttet ut med en betydelig mindre MEMS-oscillator fra selskapet SiTime.

Både Woolridge og Kyle Wiens hos iFixit har eksperimentert videre ved å legge en nyere iPhone i en lukket pose fylt med helium. I videoen nedenfor ser vi at Woolridge starter stoppeklokken til telefonen før den legges i posen. Etter et drøy minutt begynner stoppeklokken å gå mye fortere, inntil den stopper helt når den når 8 minutter og 24 sekunder. Da har mobilen låst seg helt.

Andre sensorer

Det finnes mikroelektroniske systemer i andre mobiler og smartklokker enn Apples, men muligens ikke brukt som den sentrale klokken i hele systemet. Mange av de øvrige sensorene er derimot MEMS-er, og disse kan bli påvirket i varierende grad, avhengig av type. Men det er sannsynligvis få enheter som er fullstendig avhengige av at disse fungerer helt nøyaktig, i motsetning til klokken som kanskje er den mest kritiske komponenten av alle i en datamaskin.

Noe av årsaken til at helium og hydrogen er et problem for enkelte elektroniske enheter, er ifølge iFixit at molekylene er så små at de trenger inn i MEMS-ene og forstyrrer virkemåten til disse.

Kjent fenomen

Selv om dette kanskje er noe de færreste har hørt om, er det velkjent blant komponentleverandørene. Apple oppgir på denne siden at det å utsette en iPhone for blant annet høy konsentrasjon av flytende gasser som er i ferd med å fordampe, inkludert helium, kan ødelegge eller forringe iPhone-funksjonalitet.

I kommentarene til iFixit-saken er det flere som forteller at de har opplevd det samme i forbindelse med nærkontakt med utstyr som benytter helium. Kun nyere iPhone-enheter blir nevnt.