Helsenorge.no beklager tekniske problemer

Norsk helsenett fikk torsdag formiddag en nettverksfeil i ett av datasentrene, noe som førte til tekniske problemer i nærmere tre timer.

Det inkluderer trege og vanskelig tilgjengelige tjenester, samt trøbbel med innlogging i helsenorge.no og problemer med meldingsutveksling.

– Dette medførte at innbyggere ikke kunne logge seg inn for å se sine helseopplysninger, og fastleger ikke kunne bruke funksjoner i helsenorge.no, skriver pressekontakt Synnøve Farstad til digi.no.

Det som kalles meldingstjenesten var også berørt, noe som førte til at for eksempel prøvesvar fra sykehus til fastleger ble forsinket.

– Enkelte legekontor mistet tilgangen til eget journalsystem fordi systemet deres er koblet mot leverandøren via vårt datasenter, opplyser Farstad.

Kommunikasjonsdirektøren skriver ved 14.30-tiden at tjenestene nå skal fungere som normalt igjen.

– Vi har sjekket med journalleverandørene hos de legekontorene som ikke hadde tilgang til journalsystemet sitt, og får bekreftelse fra dem om at legekontorene nå har tilgang til sine systemer. Vi har også vært i direkte kontakt med flere legekontor, som bekrefter at alt fungerer.

Norsk helsenett beklager sterkt problemene som feilen har medført, både for innbyggere og de som jobber i helsetjenesten.

– Vi vil gå grundig gjennom hendelsen slik at vi gjør det vi kan for at slike feil ikke skjer igjen, avslutter Synnøve Farstad.

Mer nedetid

De tekniske problemene skal ha oppstått klokken 10.30. Feilen ble rettet etter om lag femten minutter, men fortsatt er det noen applikasjoner som ikke kan brukes, heter det i en statusmelding.

En halvtime tidligere, klokken 10.00 viser en annen feilmelding at Norsk helsenett fikk problemer med QA og testmiljøet sitt.

Torsdag ettermiddag er det også varslet ustabilitet eller nedetid på nettstedets kundeportal på grunn av planlagt vedlikehold i perioden fra klokken 16 til 18. Vedlikeholdet omfatter kundeportalen og enkelte bestillingsskjemaer, og er ikke relatert til nedetiden torsdag.