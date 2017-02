Henter inn 100 millioner kroner: – Helt unikt for en norsk tech-startup

Xeneta AS tar ikke bare steget opp i en eksklusiv, liten klubb av norske IT-oppstartsselskaper. Interessen de har skapt kan fort gjøre at internasjonale investorer får øynene opp for flere teknologihåp i Norge.

Oslo-bedriften har nå fulltegnet en såkalt «serie b» eller andre kapitalutvidelse. Investorer sprøyter nye 12 millioner dollar inn i bedriften.

Emisjonen tilsvarer akkurat 100 millioner kroner i friske midler, som skal gå til ytterligere internasjonal vekst.

– Vi kunne ha hentet inn mer. Alle ville overtegne, men det handler om hvor mye utvanning av aksjene du vil ta. Disse pengene vil hjelpe selskapet med vekst av eksisterende virksomhet, men også til nye forretningsområder og planer vi har. Det handler om å få flere kunder globalt, øke fotavtrykket der vi er etablert, USA og Europa, men vi planlegger også satsing i Østen, sier Xeneta-direktør Patrik Berglund til digi.no.

– Dette er unikt i Norge

Tidligere har bedriften hentet inn 8,5 millioner dollar. Totalt har de dermed sikret seg 20,5 millioner dollar i venturekapital. Nærmest uhørt i norsk sammenheng.

– Det er unikt, punktum. Vel, du har Kahoot som har klart noe lignende, men utover det må du tilbake til glansdagene til Opera Software for å finne en lignende runde med investeringer. Det viser at det går an å lykkes foruten de gamle stjernene fra 1990-tallet, sier direktør for næringsutvikling Fredrik Syversen i IKT-Norge.

Dette viser at det er mulig å lykkes for flere norske tech-selskaper, mener IKT-Norges Fredrik Syversen. Foto: Marius Jørgenrud

Digi.no besøkte Xeneta i hovedkvarteret deres på Grünerløkka i Oslo i går. Da kunne direktør Patrik Berglund fortelle at pengene er nok til finansiering av virksomheten og planlagt vekst i to – to og et halvt år fremover.

De vokser så det knaker. Bedriften som vil knuse det tradisjonelle markedet for prising av containerfrakt, ved hjelp av en løsning med analyse av store datamengder, er i disse dager på leting etter nye lokaler.

Kapasiteten i kontorene deres i næringsbygget bak Ringen kino er sprengt. Bare i år regner Xeneta å doble staben fra 35 ansatte til cirka 60-70 stykker.

Snuser på Boston

Det inkluderer avdeling i tyske Hamburg, som allerede er på plass, samt en liten tilstedeværelse på fasjonable Madison Avenue på Manhattan i hjertet av New York.

Manhattan fordi Xeneta er blant en håndfull norske bedrifter Tapad-gründer Are Traasdahl inviterte til lokaler de disponerer der. Traasdahl ble milliardær etter salget av Tapad til Telenor, og han har ønsket å gi norske gründere en drahjelp han selv ikke fikk.

New York er imidlertid ikke det mest egnede stedet for å lykkes i Amerika. Ikke når forretningsideen dreier seg om å snu opp ned på shippingnæring med åpenhet og smartere prising på containerfrakt.

– Gjennom fjerde kvartal møtte jeg ikke et eneste selskap med de rette menneskene i New York. Vi reiste derfor til Philadelphia, New Jersey, Chicago og andre steder, sier Berglund.

Han antyder at Boston er riktig by å satse i for dem i USA.

– Styrker tech-miljøet

Syversen i IKT-Norge skryter spesielt av Xeneta for å ha fått på plass en forretningsmodell og levert det de har lovet.

– Det som er bra med Xeneta er at de har kunder, de vokser og leverer på det de har sagt de skal gjøre. Det styrker oppstartmiljøet at vi har selskaper som til de grader leverer på løftene de har gitt investorene sine.

Å hente 100 millioner kroner til en teknologioppstart er mye i norsk sammenheng, men så har selskapet også store ambisjoner.

– Xeneta kom ut av et akseleratorprogram før vi engang visste hva det var. Allerede for fem-seks år siden utpekte gründerne seg. De hadde sittet med et helt konkret problem de ønsket å løse i sin næring, og skjønte at de måtte gå ut og starte noe sjæl.

– Ikke så dørgende kjedelig som man skulle tro

Det var tidlig klart at dette var noe unikt og at de hadde kunnskapen som skulle til for å lykkes, mener Syversen.

– De har kanskje gått litt under radaren for mange, men jeg tror de har tenkt langsiktig fra dag én. De er kanskje ikke en tradisjonell tech-startup, men de skaper transparens (åpenhet) for noe de færreste av oss bryr oss om. Containerfrakt kan virke dørgende kjedelig, men ser du på tallene er det klart det er veldig interessant. Mulighetene her er enorme, sier IKT-Norge-direktøren.

En emisjon av slik størrelse kommer til å bli lagt godt merke til, også på andre siden av Atlanterhavet.

Hva kan det bety for interesse for andre norske startups?

– Jeg tror flere utenlandske investorer kan få øynene opp for Norge. Norden er blitt kjent allerede, men mange tror det bare er Stockholm som gjelder. Nå kan kikkerten snus mot Oslo og Norge. Vi ligger ikke så innmari langt bak svenskene, selv om det er et stykke igjen, sier Fredrik Syversen.

